Abruzzo Pride: Comune di Pescara nega l'utilizzo dello spazio presso la Nave di Cascella per l'evento finale. Centrosinistra: "Atto gravissimo"

"L'Abruzzo Pride non è d'interesse pubblico".

Lo denunciano gli organizzatori della prima Pride week di Regione Abruzzo - Arcigay Chieti, Sylvia Rivera, Jonathan, Diritti in movimento, LaFormica Viola e Mazì Pescara - dopo che il Comune di Pescara, nonostante l'ok della Questura, ha "negato" l'utilizzo dello spazio già individuato per il flash mob finale di domani, ovvero la Nave di Cascella, perché essendo destinato "dall'Amministrazione comunale per eventi sportivi e manifestazioni di pubblico interesse, il medesimo non può essere concesso".

In alternativa, a poche ore dall'evento già organizzato, è stata concessa l'area della Madonnina, "decisamente meno centrale" dicono i promotori del Pride che attaccano: alla Nave di Cascella, l'8 agosto scorso, "il segretario nazionale di un partito ha tenuto un comizio politico".

Il riferimento è a Matteo Salvini.

"Ci chiediamo, alla luce dei fatti in questione, se questa possa essere definita una decisione politica ostile volta a tenere il Pride fuori dal cuore della città oppure un grave errore di valutazione dell'Amministrazione Comunale", l'affondo degli organizzatori del Pride.

Che ricostruiscono la vicenda: "Appena 48 ore prima del Flash Mob finale presso la Nave di Cascella, nel centro di Pescara, è arrivata una comunicazione inaspettata da parte del Comune: l'Amministrazione ci ha negato l'utilizzo dello spazio sebbene la Questura non avesse rilevato alcun problema. Nonostante le diverse richieste inoltrate già da tempo, a distanza così ravvicinata dall'evento, insomma, ci viene negato di manifestare il nostro orgoglio nello spazio che, per visibilità e centralità, abbiamo ritenuto più opportuno per il primo Pride Regionale".

E le motivazioni addotte per lo spostamento - aggiungono gli organizzatori - "contrastano sia con una delibera del 2016 (G.C. N. 333) secondo cui è possibile '[...] ospitare manifestazioni proposte all'Amministrazione da varie associazioni' sia con il fatto che nello stesso spazio l'8 agosto 2019 il segretario nazionale di un partito ha tenuto un comizio politico".

Evidentemente, una manifestazione per i diritti civili non è considerata 'di pubblico interesse' per il Comune di Pescara. "Una manifestazione alla base della quale vi è l'inalienabile diritto di essere e di autodeterminarsi non è 'di pubblico interesse' per il Comune di Pescara. La lotta all'omo-lesbo-bi-transfobia, i diritti delle persone transgender, il diritto ad una sessualità libera e consapevole, il diritto delle persone con disabilità alla propria sessualità e tutte le istanze politiche rivendicate nel nostro documento non sono 'di pubblico interesse' per il Comune di Pescara".

Ricordando di aver "sempre cercato una interlocuzione costruttiva con l'amministrazione" e che "per ben due volte è stato chiesto un incontro al sindaco, Carlo Masci" e precisando che l'affitto del Circolo Aternino, sede degli eventi della Pride Week, "è stato regolarmente pagato senza alcun contributo del Comune", i promotori ribadiscono che questa decisione non fermerà l'Abruzzo Pride, "anzi, rafforza il nostro ruolo di presidio democratico in una città in cui l'amministrazione deve rappresentare l'intera cittadinanza senza alcuna discriminazione".

Centrosinistra: "Atto gravissimo"

"L’8 agosto 2019 Matteo Salvini, in un comizio organizzato dalla Lega, chiese i 'pieni poteri' nell’area antistante la Nave di Cascella. Oggi Carlo Masci, evidentemente agitato per la grave situazione igienica delle strade della città, assediate da roditori, nega al primo Pride in Abruzzo la piazza della Nave di Cascella a 48h dall’evento".

I consiglieri comunali del centrosinistra di Pescara Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli ribadiscono come per il sindaco la manifestazione non sia di "pubblico interesse" e la piazza “non possa essere utilizzata per manifestazioni diverse da quelle che organizza il Comune". Affermazione che "va contro l’evidenza della piazza concessa a Salvini. Carlo Masci evidentemente vuole cercare di rendere meno visibile una manifestazione cosi importante, perché la sua maggioranza bigotta a trazione Lega non ne condivide le motivazioni. Chiederemo una seduta della Commissione di Controllo e Garanzia sulla vicenda e saremo presenti alla manifestazione di sabato pomeriggio con il coordinamento Pride Abruzzo. Nessuno pensi di svendere la piazza a Salvini e negarla a chi la pensa diversamente da lui".