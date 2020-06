Cantieri dell'Immaginario: Daniele Silvestri accende l'estate aquilana

Daniele Silvestri accenderà l'estate aquilana.

Il cantautore romano farà tappa in città il 25 luglio con il suo "La cosa giusta tour 2020", tra le gemme del cartellone dei Cantieri dell'Immaginario.

L’annuncio è arrivato dalle pagine social dell'artista: "Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia… in questa strana estate… si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo. Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora. Continuamente ci chiediamo, nel ritrovare o nel rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero #lacosagiusta. Cose che davamo per scontate fino a pochi mesi fa dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo è tra queste. E ringrazio chi ci ha creduto e non si è fermato davanti agli ostacoli, chi ha alzato la voce – come la “nostra” OTR Live – quando altri volevano rinunciare".

Sul palco con Silvestri ci saranno i suoi storici musicisti: Piero Monterisi alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Gianluca Misiti alle tastiere e sintetizzatori, Daniele Fiaschi alle chitarre, Marco Santoro al fagotto e tromba, Jose Ramon Caraballo Armas alla tromba e percussioni, Duilio Galioto alle tastiere. "E' importante ed è un grande orgoglio che un bel po' di lavoratori tornino a respirare - liberamente e dignitosamente - insieme a me. Insieme a noi. Condividere e' come vivere... di più".

Lo spirito, aggiunge Silvestri, sara' lo stesso del 4 maggio. "Quando in un misto di voglia e paura abbiamo ricominciato ad uscire di casa dopo il lockdown. L'emozione c'è, ma è quella di un bambino che va alla scoperta delle piccole cose. E' pura gioia e speriamo di trovarla anche nel pubblico che verrà ad ascoltarci".