Barattelli, dal 4 al 25 luglio la rassegna di musica antica “I Concerti di Euterpe”

Giunge alla ventiquattresima edizione la rassegna di musica antica “I Concerti di Euterpe” ideata e promossa dall’associazione musicale Le Cantrici di Euterpe e realizzata in collaborazione e con il sostegno della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Quattro appuntamenti di grande rilevanza che come ogni anno accendono le luci sulla musica antica offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare repertori musicali dal medioevo al barocco. La rassegna, riconosciuta a livello nazionale per l’alto livello qualitativo, si caratterizza per svolgersi in luoghi simbolici e cortili del centro storico cittadino.

Il concerto di apertura sabato 4 luglio si terrà presso lo splendido Chiostro del Convento di San Giuliano e vedrà protagoniste Le Cantrici di Euterpe dirette da Maria Antonietta Cignitti insieme all’Aquila Altera ensemble con il programma “Donna de’ Paradiso, la devozione mariana nell’Europa meridionale”.

Due appuntamenti si svolgono nel quattrocentesco Cortile di Palazzo Carli –Benedetti in via Accursio, il 14 luglio con un omaggio a Raffaello nel quinto centenario della morte, ad opera del liutista Simone Vallerotonda e il 25 luglio per un viaggio nel mondo popolare attraverso Tarantelle, serenate, canti d’amore e di lavoro, nenie e stornelli del Sud con la voce di Pino De Vittorio e la chitarra di Marcello Vitale. Completa il programma il consueto appuntamento con lo Stradella Project guidato da Andrea De Carlo con la messa in scena dell’operetta “La Circe” presso il Cortile di Palazzo Cipolloni-Cannella su Corso Vittorio Emanuele II, in scena il 15 luglio.

Per supplire alla riduzione dei posti disponibili, a seguito delle norme di sicurezza sanitaria in vigore, saranno realizzati due spettacoli per ogni appuntamento, uno alle ore 19 e l’altro alle ore 21,30. Tutti i concerti sono ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria da effettuarsi al numero 086224262 entro le ore 13 del giorno del concerto.