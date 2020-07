L'Aquila, ecco la nona edizione dei Cantieri dell'Immaginario: Uto Ughi, Daniele Silvestri, Tosca tra i protagonisti della manifestazione

La star del violinismo mondiale Uto Ughi, i cantautori Daniele Silvestri e Tosca, il rapper Anastasio con Enrico Melozzi e l'Orchestra Notturna Clandestina, l'omaggio ai 70 anni di Sanremo, Greg e Max Paiella, spettacoli teatrali e di danza.

E' stato presentato stamane, nella cornice della Sala Rivera a Palazzo Fibbioni, il programma della nona edizione dei Cantieri dell'Immaginario, il cartellone di iniziative culturali che animerà il centro storico dell'Aquila dall'8 al 25 luglio.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Giunta regionale Lorenzo Sospiri, la vice presidente del Teatro stabile d'Abruzzo Rita Centofanti e il direttore artistico della manifestazione, Leonardo De Amicis.

"I Cantieri dell'Immaginario, attraverso un cartellone interessante e policromo, contribuiscono alla ridefinizione della nostra comunità, con la riscoperta dei valori identitari come delle prerogative culturali che ne hanno fatto un'officina di idee e proposte, che hanno portato al riconoscimento della Perdonanza quale patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco, al premio europeo per il restauro della basilica di Collemaggio e al progetto per la candidatura dell'Aquila a capitale italiana della cultura 2022, perché da una ferita risanata può nascere una forma di bellezza e di perfezione", le parole del sindaco Biondi.

Gli spettacoli saranno a numero chiuso, ci sarà bisogno della prenotazione come da norme per il contenimento della diffusione del contagio; alcuni eventi saranno a pagamento, ad un prezzo simbolico.

