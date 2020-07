"Vola in alto, vieni a L'Aquila", presentato il video di promozione turistica

"Vola in alto, vieni a L'Aquila", un video di 60 secondi per mostrare le bellezze del capoluogo impegnato in una ripartenza delle attività culturali nell'anno del riconoscimento della Perdonanza Celestiniana a patrimonio immateriale dell'umanità.

Riparte da qui la campagna di promozione del territorio e delle sue risorse turistiche intrapresa dell'assessorato guidato da Fabrizia Aquilio che questa mattina, all'Auditorium del Parco, ha presentato l'iniziativa insieme al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, al presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri e a Marco Ruggeri dell'agenzia romana Media One, che ha realizzato il videoclip.

Il video sarà proiettato negli autogrill e nelle stazioni delle linee ferroviarie minori tra Roma, Firenze e Bologna perchè, ha inteso sottolineare l'assessore Aquilio, "in un momento in cui le nuove esigenze di distanziamento sociale e la ricerca di benessere della naura stanno spingendo molti a scegliere i piccoli borghi e i luoghi di montagna come meta delle prossime vacanze, abbiamo deciso di concentrarci sul turismo di prossimità, intercettando chi sceglie per le proprie vacanze posti poco affollati che favoriscono il contatto con la popolazione e la reale conoscenza del territorio e delle sue tradizioni".

"Ogni emergenza offre opportunità - il commento del sindaco Biondi - dopo il lungo lockdown L'Aquila ha la possibilità di scrollarsi di dosso il marchio di città terremotata. Ora è più che mai necessario investire sulla cultura e sulla promozione turistica per presentare una nuova immagine del capoluogo, sicuro dal punto vista sismico e sanitario".

Far conoscere le "potenzialità culturali, gastronomiche e paesaggistiche del nostro territorio sarà tra gli obiettivi prioritari che la Fondazione intende perseguire nei prossimi anni" ha affermato Taglieri che ha lanciato un appello affinché "tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella promozione turistica del territorio, Regione, Comune e Provincia compresi, possano collaborare con le adeguate professionalità, alla definizione di un progetto serio di rilancio del turismo e ovviare alla scarsità di mezzi e risorse. La Fondazione Crispaq - ha assicurato - è pronto e felice di sostenere ogni iniziativa in questa direzione".

"Per la realizzazione del video - ha spiegato Ruggeri - abbiamo scelto di utilizzare un drone capace di volare a 120 km orari. Questo ci ha permesso di restituire immagini suggestive del patrimonio architettonico e artistico della città e delle bellezze paesaggistiche che circondano il capoluogo".