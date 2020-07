Musica: torna Paesaggi Sonori con un concerto al tramonto di Cristina Donà a Peltuinum

Tornano i concerti al tramonto di Paesaggi Sonori, la rassegna musicale itinerante ideata da Massimo Stringini e Flavia Massimo con l'intento di valorizzare le bellezze naturalistiche e culturali abruzzesi.

Sabato 25 luglio, a Peltuinum, antica città vestina risalente al II secolo a.C. situata nel comune di Prata d’Ansidonia, in provincia dell’Aquila, si esibirà Cristina Donà, che torna in Abruzzo a due anni di distanza dall'indimenticabile concerto, organizzato sempre all'interno di Paesaggi Sonori, alla Rocca di Calascio (video - intervista)

La Donà si esibirà insieme a Saverio Lanza (pianoforte) e a Cristiano Calcagnile (batteria e percussioni).

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA SUL CIRCUITO CIAOTICKETS // POSTI LIMITATI // https://www.ciaotickets.com/biglietti/cristina-don%C3%A0-3io-live-sunset

BIGLIETTO Posto unico su prato (no sedie)

- intero 20 euro + dp

- ridotto 10 euro per bambini da 10 anni a 18 anni

- gratuito per bambini sotto i 10 anni

PROGRAMMA

ore 17:00 apertura porte

ore 18:00 open act SHERPA "Tigris & Euphrates"

ore 18:30 live sunset

COME ARRIVARE A PELTUINUM

Maps https://bit.ly/2Kx8A4O

Peltuinum è facilmente raggiungibile da Roma (1h50m), L'Aquila (30 min) , Chieti (55 min), Pescara (1h), ben servita da strade veloci (autostrada A24 e Provinciale 17). vicina ai grandi Parchi d'Abruzzo, equidistante dai mari.

COSA PORTARE

Abbigliamento comodo, stuoia o telo per sedersi sul prato; sacchetto per i rifiuti.

TREKKING FACOLTATIVO PER MAX 50 PARTECIPANTI

- Quota di partecipazione 10 euro (il costo dell'escursione non è compreso nel biglietto del concerto)

- Prenotazione obbligatoria tramite email - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. -

- Il programma definitivo dell'escursione sarà trasmesso per email a tutti i partecipanti che hanno effettuato regolarmente la prenotazione.

- Anticipazioni programma trekking + concerto: ore 15:00 ritrovo - ore 21:30 fine attività

- L'escursione sarà guidata dal personale qualificato della soc. coop. Il Bosso.

- Itinerario escursione: verrà percorso un facile sentiero (adatto a tutti) che dal centro storico di Prata D'Ansidonia conduce al tempio di Apollo e al teatro augusteo della città di Peltuinum. Rientro in semi-notturna (è indispensabile portare con sè delle torce frontali ed un abbigliamento di ricambio).