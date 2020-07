L'Aquila, Pronto soccorso: inaugurata la 'Stanza Rosa' per le donne vittime di violenza

Dopo un iter articolato di interventi avviati da tempo, è stata inaugurata stamane al pronto soccorso del San Salvatore dell'Aquila la “Stanza Rosa” per le donne e tutte le vittime di violenza.

La cerimonia, in forma contenuta in osservanza delle disposizioni Covid19, si è tenuta alla presenza del direttore generale Asl 1 Abruzzo, prof. Roberto Testa, ai medici che hanno attivamente partecipato all’iniziativa, Anna Rita Gabriele e Luigi Valenti e altre autorità della locale Asl unitamente ad una rappresentanza del Soroptimist Club L’Aquila, tra cui Marina Aquilio e le past president Lea Contestabile e Paola D’Ascanio, tra le prime ad essersi impegnate nella realizzazione del progetto.

“Con l’allestimento della Stanza Rosa – ha sottolineato Francesca Pompa, presidente Soroptimist Club L’Aquila – completamente arredata dal nostro Club, l’obiettivo è di creare al pronto soccorso uno spazio protetto, un percorso speciale per le donne e tutte le vittime di violenza, in modo da effettuare un’attenta valutazione e osservazione del caso e stabilire modalità d’intervento con risposte immediate, adeguate e coordinate”.