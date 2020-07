L'Aquila, Comune e guide turistiche insieme per promuovere il turismo

Una collaborazione tra Comune, guide turistiche e tour operator per rilanciare un turismo sostenibile in città e nel circondario. E' l'obiettivo dell'iniziativa ideata da 15 guide turistiche dell'Aquila che, per tutta l'estate, garantiranno assitenza e un servizio continuo per il turista proponendo itinerari extra moenia e intra moenia alla scoperta del patrimonio artistico culturale del capoluogo, dei borghi e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del territorio.

Il Comune dell'Aquila metterà a disposizione il punto informativo in piazza Battaglione Alpini e quello telematico per agevolare il turista che volesse fruire del servizio. Per il resto, tutta l’operazione sarà gestita dalle guide stesse e da un tour operator, Vestinese viaggi, coinvolto dagli organizzatori nel progetto.

"Lo scopo del progetto - ha spiegato stamattina in conferenza stampa l'assessore al turismo Fabrizia Aquilio - è quello di garantire l’assistenza e un servizio continuo di guide per il turista, pubblicizzando riferimenti e itinerari che coinvolgeranno tutta la filiera turistica, pubblici esercizi e strutture ricettive comprese. L'assessorato - ha inteso precisare Aquilio - ha fatto solo da collante a questa iniziativa ideata dalle guide turistiche citadine il cui lavoro, colpito duramente dalla crisi coronavirus, va rilanciato e sostenuto".

“Consegneremo all’Infopoint la turnazione degli accompagnatori – ha osservato Lucia Tognocchi, archeologa e guida turistica, che ha partecipato alla conferenza insieme con le altre guide Fabiana Verde, Natalina Sposato, Giuseppe Baiocchetti e Francesca Salvagni – nonché materiale informativo per consentire agevolmente agli interessati di poter prenotare il servizio. In città, gli itinerari riguarderanno monumenti, basiliche, edifici di grande valore storico, mentre sul territorio sono stati programmati due percorsi, uno attraverso i castelli dell’aquilano (quelli di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e così via), mentre l’altro sarà incentrato sulla pittura medioevale aquilana e sarà possibile vedere anche opere d’arte di pregio, spesso sottovalutate”.

Tra le attività proposte non solo visite guidate artistiche e storiche, ma, grazie all'intervento di Vestinese Viaggi, anche trekking di media montagna, gite a cavllo, percorsi in mountain bike e e-bike, laboratori per bambini. “Integriamo il progetto delle guide turistiche – ha osservato Antonella Arista – al fine di fornire la possibilità di visita guidata delle bellezze della nostra terra tramite l'infopoint, con l'offerta di pacchetti che possano essere d'interesse sia per i cittadini abruzzesi che per i turisti che non conoscono l'entroterra aquilano. Il nostro progetto si chiama L'Aquila da vivere e mette insieme sport, cultura, degustazioni gastronomiche ed eventi. Il tutto si svolgerà in percorsi cittadini, tra i castelli aquilani, fino a Sulmona, percorrendo i luoghi di Celestino V".

Particolare attenzione verrà data ai non vedenti e ipovedenti con proposte di itinerari tattili-sensoriali. “Anche loro avranno la possibilità di approcciarsi a opere e monumenti – ha spiegato Sofia Leocata, dell’associazione Aquilartes – e questo grazie alla sezione dell’Aquila dell’Unione italiana ciechi. Saranno utilizzate tecniche di carattere tattili-sensoriali, attraverso altorilievi e contatto diretto, rispettando ovviamente le opere e i monumenti stessi”.

A partire da sabato 11 luglio sarà possibile prenotare le visite guidate all’infopoint dell’amministrazione comunale, in piazza Battaglione degli Alpini (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tel. 0862.1910737, e mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).