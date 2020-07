Uto Ughi con la Sinfonica abruzzese inaugura 'I Cantieri dell'Immaginario'

Un evento in grande stile per l’inaugurazione dell’edizione 2020 de I Cantieri dell’Immaginario mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 21.30 in Piazza Duomo all’Aquila.

Protagonista della serata il violinista Uto Ughi, straordinario talento musicale e ormai da decenni stella del concertismo internazionale, che si esibirà con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese guidata dal suo direttore artistico, il violinista Ettore Pellegrino, Konzertmeister della serata. In programma pagine fra le più celebri del repertorio sinfonico, capolavori del repertorio classico che offriranno al pubblico la possibilità di apprezzare l’intensità e il virtuosismo di Ughi e l’esperienza dell’ISA.

Cuore del concerto saranno le prime due Romanze per violino e orchestra di Ludwig Van Beethoven nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita del genio di Bonn. A seguire il celeberrimo Concerto n. 5 per violino e orchestra, il più eseguito dei concerti per violino dell’altro grande maestro del classicismo, Wolfgang Amadeus Mozart, che lo concepì a soli 19 anni.

La serata sarà introdotta dalla briosa e vivace Sinfonia rossiniana tratta dall’opera Il Signor Bruschino.

“Con questo concerto riparte l'attività dell'Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese dopo i mesi di silenzio dovuti al lockdown - dichiara il direttore artistico dell’ISA e Konzertemeister del concerto, Ettore Pellegrino - Siamo felici di salire sul palco con una leggenda della musica italiana, uno di quei nomi che ci rendono orgogliosi del nostro Paese e della nostra arte, un amico dell'Aquila che torna a suonare con l'orchestra della regione, con la quale si è esibito più volte. Inauguriamo un cartellone incredibile, composto a tempo record dal Comune dell'Aquila e dal M° Leonardo De Amicis, direttore artistico de I Cantieri dell'Immaginario, che ringrazio, insieme al Sindaco Pierluigi Biondi, per il lavoro indefesso e per l'onore concesso all’ISA di essere protagonista della serata inaugurale. Abbiamo scelto – spiega il violinista - di ospitare una stella del concertismo e di dedicare il concerto a Ludwig Van Beethoven nell'anno delle celebrazioni internazionali per il 250° anniversario della sua nascita. Ha donato al mondo opere di incredibile bellezza, che alimentano la nostra anima e ne costituiscono risorsa fondamentale migliorando la nostra vita. E parlando di grandi compositori e di artisti che ci rendono orgogliosi di essere italiani – conclude Pellegrino - non posso non pensare, oggi, al caro Maestro Ennio Morricone, cittadino onorario dell'Aquila e amico dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, al quale sicuramente tutti penseremo suonando mercoledì sera”.

Come sottolineato da Pellegrino, l’edizione 2020 de I Cantieri dell’Immaginario nasce da un grande impegno creativo e di risorse del Comune dell’Aquila ed è diretta dal M° Leonardo De Amicis. Come le due precedenti edizioni è coordinata dal TSA-Teatro Stabile d'Abruzzo e coinvolge un gran numero di istituzioni ed associazioni culturali che operano nel territorio come l’Istituzione Sinfonica Abruzzese: la Società Aquilana Concerti “B. Barattelli”, il Gruppo e-Motion, la compagnia InScena, I Solisti Aquilani, TeatroZeta, Spazio Rimediato, l'associazione culturale Ricordo, il Teatro Brucaliffo, Nati nelle Note, il Teatro dei 99, Stefano Francioni Produzioni, l'associazione Espressione d'Arte, la fondazione Aria, la compagnia Teatro Immediato e la Compagnia Teatroavista.

Per assistere al concerto di Uto Ughi con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese sarà necessario acquistare il titolo di ingresso (costo euro 10) dal sito www.cantieriimmaginario.it o da www.i-ticket.it. Nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da COVID-19, per accedere agli spettacoli in cartellone occorre presentare il biglietto stampato poiché non si potrà effettuare servizio di botteghino in loco. Si potrà accedere ai luoghi di spettacolo un'ora prima dell'orario d'inizio indicato. Obbligatorio l'uso della mascherina per partecipare agli eventi.