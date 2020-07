"Iliade 20 anni dopo": tre giorni di proiezioni e incontri con César Brie al Nobelperlapace

Tre giorni di incontri e proiezioni inedite di spettacoli che hanno fatto la storia del teatro contemporaneo, al Nobelperlapace. È “Iliade 20 anni dopo”, appuntamento estivo organizzato da Arti e Spettacolo presso lo spazio culturale di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) dall'8 al 10 luglio prossimi.

Nel corso dei tre appuntamenti, tutti previsti alle ore 18:30, il protagonista sarà l'attore, regista e drammaturgo argentino César Brie, da sempre “amico” di Arti e Spettacolo, che tornerà in Abruzzo dopo tre anni. La sua ultima presenza, infatti, era stata registrata alla rassegna Strade del 2017.

Mercoledì 8 luglio via alle danze con l'incontro “Una casa teatro in un luogo lontano”. A tenere banco sarà Brie, fondatore del Teatro de los Andes, e il direttore artistico di Arti e Spettacolo Giancarlo Gentilucci. A seguire verrà proiettato il documentario Dalle Ande agli Appennini, del 2000, con la regia dello stesso Gentilucci.

Il giorno successivo Isadora Angelini e Luca Serrani, attori che hanno partecipato al progetto “Il cielo degli altri”, incontreranno César Brie, in “Praticare un teatro per generare altri teatri”, incontro dopo il quale verrà proiettato lo spettacolo Il cielo degli altri di César Brie, nel quale, già nel 2004, l'artista sudamericano affrontò il tema dei migranti, lavorando con un gruppo di allievi selezionati dopo una serie di seminari tenuti in Italia.

La chiusura, in bellezza, sarà affidata a “Iliade, quando i classici diventano vita”, con un racconto che vedrà protagonista Brie e la sua Iliade, nel ventennale dell'esordio dello spettacolo, che verrà ovviamente proiettato.

A causa delle misure per il distanziamento fisico i posti disponibili per gli eventi sono 40, con acquisto obbligatorio in prevendita presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Il costo per la singola proiezione è di 5 euro, per le tre proiezioni è di 10 euro.

Sarà obbligatorio l'uso della mascherina in sala. Info al 3486003614 o su artiespettacolo.org.

Il Programma

Mercoledì 8 luglio ore 18,30

UNA CASA TEATRO IN UN LUOGO LONTANO

Giancarlo Gentilucci incontra César Brie

DALLE ANDE AGLI APPENNINI (2000)

proiezione del documentario di Giancarlo Gentilucci



Giovedì 9 luglio ore 18,30

PRATICARE UN TEATRO PER GENERARE ALTRI TEATRI

Isadora Angelini e Luca Serrani incontrano César Brie

IL CIELO DEGLI ALTRI (2004)

proiezione dello spettacolo di César Brie



Venerdì 10 luglio ore 18,30

ILIADE, QUANDO I CLASSICI DIVENTANO VITA

César Brie racconta

ILIADE (2000)

proiezione dello spettacolo di César Brie