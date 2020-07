Cantieri dell'immaginario, giovedì 9 luglio il concerto "Alice canta Battiato"

La Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” per I Cantieri dell’Immaginario ospita la prima nazionale del nuovo live tour “Alice canta Battiato” in programma giovedì 9 luglio in Piazza Duomo con inizio alle ore 21,30.

Alice, nome d’arte di Carla Bissi è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa” con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 è stato il successo che ha conquistato per mesi la hit parade nazionale. Il brano fu scritto insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio. Un sodalizio artistico quello con Battiato iniziato da molto lontano e che ha caratterizzato gran parte della carriera di Alice.

In questo viaggio è accompagnata al pianoforte da Carlo Guaitoli, anch’egli da tanti anni collaboratore di Battiato e presente nelle sue produzioni come pianista arrangiatore e direttore d'orchestra. Guaitoli è un ottimo interprete del pianoforte, docente a Terni e punto di riferimento per la cultura musicale italiana. È stato ospite in recital nel cartellone della Barattelli a L’Aquila.

Anche Alice è legata alla città dell’Aquila: nel 2009 ha partecipato ad “Amiche per l’Abruzzo”, il grande concerto a San Siro realizzato a seguito del sisma del 6 aprile.

Agli anni ’80 risale l’incontro di Alice con Franco Battiato e nel 1997 esce un album raccolta “Alice canta Battiato” in cui furono inseriti i brani fino ad allora realizzati insieme. Il sodalizio non si è mai interrotto tanto che a fine 2016 esce un doppio album dal vivo, anche nella versione dvd, “Live in Roma” in cui i due sono insieme sul palco.

Alice con le sue inconfondibili caratteristiche vocali riesce ad omaggiare Franco Battiato con autenticità, raffinatezza ed eleganza, confermandola artista di straordinaria qualità artistica ed umana.

I biglietti (euro 5,00) si acquistano esclusivamente on line su https://www.i-ticket.it/eventi/cantieri-immaginario-2020-07-09.

Nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per accedere allo spettacolo occorre presentare il biglietto stampato. Non si effettua servizio di botteghino in loco. Accesso alla venue da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare le norme di sicurezza e prevenzione previste.