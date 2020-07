Cantieri dell'Immaginario: debutto nazionale per "La figlia di Iorio" del TSA, racconto di Vincenzo Pirrotta

Debutto nazionale a L’Aquila, nell’ambito della rassegna I Cantieri dell’Immaginario, per il nuovo allestimento del Teatro Stabile d’Abruzzo “La figlia di Iorio”, un racconto di Vincenzo Pirrotta con le musiche di Antonio Vasta suonate dal vivo dall’autore che andrà in scena venerdì 10 luglio alle ore 21,30 in Piazza Duomo.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro che assisteranno ad una prova d’attore di grande sensibilità e potenza.

Vincenzo Pirrotta ha la capacità di “trascendere” lo spettacolo incastonandone l’essenza in una drammaturgia epica e forte, una capacità che lo ascrive nei grandi autori per la scena contemporanei. “Si sentono i suoni di un organetto dissonanti però, quasi urla le note che si allargano lacerandosi, mentre la voce prorompe, nell’uso della tecnica della diatonalità, in ritmi sempre più incalzanti e sempre più vicini alla mostruosità - si legge nella nota - Il canto si fa slabbrato, straziato, tormentato, dilaniato fino a far nascere la voce che, carica da quanto successo, comincia a raccontare l’'Incanata' contro Mila di Codra. È questo l’inizio della nostra narrazione, un solo attore, aiutato da un musicista polistrumentista e che suonerà solo strumenti pastorali (zampogna, organetto, chalomou), si farà carico di far penetrare lo spettatore in un dramma senza tempo e che prende alle viscere, interpretando tutti i personaggi tramutandosi di volta in volta ora in Aligi ora in Mila, e in Lazaro, in Candia, ritornando alle tecniche di 'Cuntu' nei momenti corali. Un modo 'altro' di vivere questo dramma pastorale cercando di conservare tutta la forza e il pathos del capolavoro che Gabriele D’annunzio ci ha consegnato".

Il costo del biglietto è di Euro 5. Nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da Covid-19, per accedere agli spettacoli in cartellone occorre presentare il biglietto stampato dal sito www.cantieriimmaginario.it oppure da www.i-ticket.it. Gli abbonati alla Stagione Teatrale Aquilana potranno utilizzare, anche per più di un biglietto, il voucher di rimborso presente nella sezione “modalità di pagamento”. Non si potrà effettuare servizio di botteghino in loco e si potrà accedere ai luoghi di spettacolo un’ora prima dell’orario d’inizio indicato.

Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina per partecipare agli eventi. Invitiamo tutti gli spettatori a rispettare le norme per la prevenzione del contagio e auguriamo a tutti buon divertimento!