Università dell'Aquila, al via la quarta edizione di “Porte Aperte@Univaq”

Al via la IV edizione di “Porte Aperte all’Università degli Studi dell’Aquila” denominata quest’anno “Porte Aperte@UnivAQ” che si svolgerà nei giorni 15 e 16 luglio 2020 in modalità telematica. Anche in questa edizione speciale le nuove matricole saranno accolte da docenti, personale e studenti.

L’evento si propone come giornata di orientamento allo scopo di aiutare gli studenti appena diplomati o che stanno per conseguire il diploma, a fare una scelta consapevole e ponderata del percorso universitario.

Sarà un’occasione per conoscere e approfondire l’offerta formativa e i servizi erogati dall’Università degli Studi dell’Aquila, ma anche di incontro con le famiglie dei futuri studenti che li supporteranno nel percorso universitario. Nel corso dell’evento saranno illustrate le Linee Guida sulle modalità di ripresa della didattica e le iniziative messe in campo a supporto degli studenti per il prossimo Anno Accademico.

Numerose le attività in programma: presentazione dei Corsi di Studio e degli sbocchi professionali, illustrazione dei servizi rivolti agli studenti di Ateneo, incontri con docenti, personale amministrativo e studenti tutor, simulazione di lezioni su argomenti dei corsi universitari.

La locandina ed il programma dell’evento sono disponibili a questo link. L’evento sarà accessibile con diretta interattiva accedendo a questo link.

Inoltre sarà possibile seguire Porte Aperte@UnivAQ anche in diretta streaming sul nostro canale YouTube, qui, con chat attiva.

Sin da ora è consultabile la nuova pagina Web dedicata all’orientamento (https:// www.univaq.it/section.php?id=562 ) per scaricare le brochure dei Corsi di Studio.