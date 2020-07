"Invadiamo di bici la città": all'Aquila 'biciclettata' per chiedere piste ciclabili e una nuova mobilità urbana

Diverse decine di persone hanno aderito alla ‘biciclettata’ organizzata dal comitato 3e32 per sollecitare l’amministrazione comunale a realizzare al più presto una pista ciclabile urbana e a pensare a un nuovo modello di mobilità.

La carovana a due ruote è partita nel tardo pomeriggio dal piazzale del mercato di Piazza d’Armi ed è arrivata, dopo aver transitato per viale della Croce Rossa, alla Fontana Luminosa.

“Vogliamo rimettere in strada quante più bici possibile” spiega Alessandro Tettamanti, giornalista, attivista del 3e32 e del comitato Rete solidale nonché ideatore della petizione online, arrivata a quasi mille firme, promossa proprio per sensibilizzare il Comune sul tema delle ciclabili urbane. “E’ imbarazzante” osserva Tettamanti “che L'Aquila non abbia ancora un metro di pista ciclabile a livello urbano. Il bando per gli incentivi per l’acquisto delle bici a pedalata assistita promosso dalla giunta è una buona iniziativa ma da solo non ha senso se non si costruiscono infrastrutture funzionali. Non servono grandi progetti ma progetti efficaci. Il fatto che tantissimi aquilani abbiano risposto a quel bando sta a indicare che la città chiede un altro modello di mobilità, basato certamente su un trasporto pubblico migliore ma anche su piste ciclabili votate non solo all’escursionismo e al turismo ma pensate per consentire alle persone di spostarsi quotidianamente per la città in sicurezza. Il vecchio progetto della metro di superficie è rimasto una cicatrice all'interno della città. Sarebbe bello riscattarlo facendo passare per quello che doveva essere il percorso una bella pista ciclabile urbana”.

Sulla mobilità sostenibile, il comune dell'Aquila diversi progetti, uno dei quali, quello della greenway Collemaggio-Fontana Luminosa, dovrebbe sbloccarsi a breve con la pubblicazione della gara d'appalto. Per un quadro riepilogativo degli interventi programmati, cliccare QUI e QUI.

A complemento dell’iniziativa di oggi, domani pomeriggio, alle 18, nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, presso la sede di CaseMatte, si terrà un laboratorio aperto di ciclomeccanica e, a seguire, alle 21:30, Cabaret, spettacolo sulla sostenibilità ambientale, di e con Valerio Bonanni, a cura di Altri mondi bike tour.