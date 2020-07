L'Aquila, riprendono le iniziative di "Avanti Popolo" la scuola del popolo della Cgil

Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 18,00, nel cortile del complesso dell’Annunziata a Sulmona, riprendono le attività di ‘Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila’ con il laboratorio di canto popolare condotto da Michele Avolio.

Le attività interrotte agli inizi di marzo a causa dell’emergenza da Coronavirus, oltre a tenersi all’aperto, prevedono il rispetto di tutte le misure previste nell’attuale fase di emergenza.

Il Laboratorio, con scadenza settimanale, era iniziato a Sulmona lo scorso 30 gennaio ed aveva immediatamente ottenuto un buon successo di partecipazione, avendo intercettato un bisogno di socialità ed avendo recuperato e valorizzato una vocazione territoriale relativa alla musica e al canto popolare molto sentita e ben curata negli anni da Michele Avolio, fondatore e leader dei DiScanto.

"La possibilità di svolgere il laboratorio all’aperto, grazie alla disponibilità dell’assessorato alla cultura del Comune di Sulmona che ci ha concesso uno spazio prestigioso, rappresentativo e significativo, permette una ripresa delle attività che speriamo possa presto condurre ad una più diffusa normalizzazione", affermano Francesco Marrelli e Miriam Del Biondo rispettivamente segretario generale Cgil L'Aquila e segretaria generale Flc Cgil L'Aquila.

"La scelta di ricominciare con ‘Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila’ a Sulmona, città gioiello della nostra provincia, non è casuale - sottolineano i sindacalisti - e si inserisce in un’attenzione che la Cgil e la Flc Cgil prestano alle aree interne della nostra provincia e alle loro difficoltà in un momento in cui le fragilità dei nostri territori sono particolarmente evidenti e meriterebbero un’attenzione politica che non sempre riusciamo a leggere".

"Tale scelta - proseguono Marrelli e Del Biondo - risponde anche pienamente ad uno degli obiettivi principali di ‘Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila’: quello di rappresentare un luogo di confronto di discussione e proposta politico sociale e culturale, insieme a tutte le realtà con cui si condividono principi fondanti all’insegna del rispetto della Costituzione e dei valori antifascisti".

"Il laboratorio di canto popolare è l’esempio della costruzione virtuosa di una rete con associazioni e con singoli creata da ‘Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila’. Siamo entusiasti di poter riprendere le attività e poter riallacciare relazioni con coloro che insieme a noi vogliono pensare territori cittadini e provinciali inclusivi, accoglienti e partecipati anche, come nel caso del laboratorio di canto popolare di Michele Avolio, mettendo in forma volontaria a disposizione del territorio il proprio patrimonio di esperienze e di idee che diviene, così, patrimonio dell’intera comunità. Si coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Sulmona che ha concesso all’iniziativa anche il patrocinio oltre allo spazio".