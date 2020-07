Il Balletto Teatro Torino a L'Aquila per I Cantieri dell'Immaginario

Arriva la grande danza per la rassegna promossa dal Comune dell’Aquila “I Cantieri dell’immaginario”, ospitato dal Gruppo e-Motion sarà sul palcoscenico in Piazza Duomo mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 21,30 il Balletto Teatro Torino con “Arcipelago”.

Coreografia e improvvisazioni dei Danzatori del Balletto Teatro di Torino, sound concept Giorgio Li Calzi, con Lisa Mariani , Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Hillel Perlman e Emanuele Piras.

Lo spettacolo “Arcipelago” nasce dal contributo video creato dalla compagnia nel momento di lockdown.

Il progetto nasce dall’idea di ricreare un arcipelago metaforico, noi come isole distanti, irregolari e diverse per natura, ma assolutamente affini e unite dallo stesso mare.

Un'unità che nasce e vive in sinergia con lo stesso territorio. La pandemia ci ha portato alla realizzazione di questo video per cercare di trovare il modo più efficace per continuare a stare insieme, per continuare a condividere, a fiorire nei nostri piccoli spazi abitativi. Arcipelago è discussione, comunione di corpi, come una protesta silenziosa, poetica e collettiva.

Nasce così l’esigenza di tradurre il video in forma di spettacolo, interpretando, documentando e raccontando, secondo il nostro linguaggio, la circostanza in cui viviamo, l'esperienza individuale e collettiva di questo periodo di emergenza e di crisi contraddistinto dall'isolamento e dal distanziamento sociale.

Nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da COVID-19, per accedere agli spettacoli in cartellone occorre presentare il biglietto stampato dal sito www.cantieriimmaginario.it oppure da www.i-ticket.it, il costo del biglietto è di euro 5.

Non si potrà effettuare servizio di botteghino in loco e si potrà accedere ai luoghi di spettacolo un’ora prima dell’orario d’inizio indicato. Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina per partecipare agli eventi.