Cantieri dell'Immaginario, il 17 luglio spettacolo-omaggio a Sanremo

In occasione dei Cantieri dell'Immaginario, il Teatro dei 99, in collaborazione con il Teatro Stabile D’Abruzzo, porterà in scena a piazza Duomo lo spettacolo Sanremo: 70 anni di emozioni.

L'appuntamento è per venerdì 17 luglio alle 21,30 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).

"Nell'anno in cui il Festival di Sanremo spegne 70 candeline, il Teatro dei 99" si legge in una nota "dedica alla kermesse canora italiana per eccellenza, un omaggio del tutto originale. Musica, danza, recitazione saranno a servizio di questa Festa. Da sempre il Festival della canzone italiana rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani con un ampio riscontro anche all'estero. Il carattere popolare che contraddistingue questa manifestazione sarà al centro dell’omaggio che il Teatro dei 99 farà a questo importante compleanno. Pubblico ed artisti insieme spegneranno virtualmente le settanta candeline del Festival più amato dal popolo italiano. Sarà un vero e proprio omaggio al festival della canzone italiana a cura degli artisti del Teatro dei 99".

Lo spettacolo è stato ideato da Loredana Errico, direttrice del Teatro dei 99, con la direzione musicale di Emanuele Castellano, coreografie di Loredana Errico e Katjana Pacella, e con:

- Simone Cocciglia presentatore e voce;

- Sandro Argentieri - voce;

- Emanuele Castellano - pianoforte;

- Nicola Paparusso - chitarra;

- Melissa Paparusso - danzatrice e performer;

- Davide Russo - batteria;

- Antonio Scollettta - violino;

- Sara Zollini - voce

Nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da COVID-19, per accedere allo spettacolo presentare il biglietto stampato dal sito www.cantieriimmaginario.it oppure da www.i-ticket.it e verrà emesso un biglietto omaggio.

Non è previsto il servizio di botteghino in loco. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina per partecipare all’evento.