Festival di Tagliacozzo, si parte il 2 agosto con Nina Zilli: in programma anche Bollani, Capossela e Massimo Ranieri

Stefano Bollani, Nina Zilli, Sergio Cammariere, Vinicio Capossela, Massimo Ranieri, Laura Morante, Alessio Boni.

Sono alcuni dei nomi presenti nel cartellone della 36esima edizione del Festival di Tagliacozzo, presentata oggi alla Camera dei Deputati dal direttore artistico Jacopo sipari, dai rappresentanti del Comune di Tagliacozzo e dai parlamentari abruzzesi Nazario Pagano e Stefania Pezzopane.

Oltre 30 appuntamenti in 22 giorni divisi tra musica, teatro e letteratura.

Si parte il 2 agosto alle 21,15 in piazza Obelisco con la cantante Nina Zilli, un concerto i cui proventi verranno completamente devoluti alla Croce Rossa Italiana. La chiusura sarà affidata, invece, a Massimo Ranieri con il suo “Oggi è un altro giorno”.

Nel mezzo, ci saranno due opere liriche in programma: il capolavoro di Giacomo Puccini, Gianni Schicchi, nel chiostro di San Francesco per la regia di Giandomenico Vaccari; e La serva padrona di Pergolesi per la rassegna “Tagliacozzo Notturna” per la regia di Antonio Zamfir.

Il teatro, curato da Federico Fiorenza, occupa uno spazio importante della programmazione con quattro spettacoli: Le notti dell’abiura (8 agosto) dedicato a Shakespeare; Melania Giglio in Notte di note per Mimì, nel 25esimo anniversario della morte di Mia Martini (12 agosto); Laura Morante con Brividi mortali (19 agosto); Alessio Boni e Marcello Prayer con Canto degli esclusi – concertato a due per Alda Merini (23 agosto).

Il 13 agosto sarà la volta del concerto–evento “The Voice & The Violin” di Amii Stewart e Alessandro Quarta con Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli, mentre il 5 agosto e il 20 agosto ci saranno due concerti–anniversario dedicati rispettivamente a Federico Fellini e Nino Rota (5 agosto) e a Alberto Sordi, Vittorio Gassman ed Ennio Morricone (20 agosto).

L'11 agosto a esibirsi sarà Arisa nel suo Ricominciare Ancora Tour, il 9 agosto le cantautrici Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rosanna Casale, il 17 agosto Danilo Rea con il suo omaggio a Mina e il 21 agosto Sergio Cammariere con Karima.

Il 14 agosto appuntamento con un concerto straordinario di Stefano Bollani, “Piano Variations on Jesus Christ superstar”, nel cinquantesimo anniversario dell’album originale del capolavoro di Lloyd Webber e Rice mentre il 6 agosto è in programma il Panemonium di Vinicio Capossela, trasmesso in streaming da italiafestival.tv in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per la rassegna nazionale “Estate all’Italiana Festival”.

Info: www.tagliacozzofestival.com