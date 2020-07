L'Aquila: nello spazio VarcoLabile mostra "Segno di silenzio", personale di Daniele Giuliani

Venerdì 24 luglio, alle ore 18, nello spazio VarcoLabile, in via Verdi 6/8, all'Aquila, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Segno di silenzio”, personale dell’artista Daniele Giuliani, con il testo critico di Emiliano Dante.

L'esposizione sarà visitabile fino al 1° agosto, tutti i giorni dalle 20.00 alle 23.00

“Segno di silenzio” è la seconda di quattro mostre personali organizzate negli spazzi di VarcoLabile.

Dal testo critico di Emiliano Dante

“…Quindi, paradossalmente, il momento della fine – che è l’attimo transitorio per eccellenza – diventa una permanenza, un essere in sé. Allo stesso modo, l’automobile, che all’inizio del ‘900 era l’oggetto simbolo del Furturismo sia letterario che pittorico, metafora e agente del divenire, diviene il suo contrario, l’autoimmobile, metafora della fine del futuro. O, meglio, metafora della fine dell’idea di futuro come anelito, progetto, aspirazione– e inizio della percezione del futuro come scomparsa, come silenzio di ciò che è stato”.

Daniele Giuliani

Nato a L’Aquila nel 1977, inizia a disegnare fin dall’infanzia cercando di imitare le figure viste sui fumetti o nelle immagini del cinema.

Si avvicina al movimento del writing dopo aver visto dei muri dipinti e rimasto profondamente colpito dalla visione di alcuni treni della metropolitana di Roma nei primi anni novanta. Affascinato dalle sperimentazioni, alterna segno e pittura su diverse superfici e supporti. In continua ricerca.

