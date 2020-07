Jane’s Walk L’Aquila su NewsTown: l'esperienza di Metis Community Solutions

Ed eccoci di nuovo con la nostra rubrica. Abbiamo iniziato il cammino di questa edizione 2020 dall’interno della cinta muraria per uscirne e dirigerci verso il paesaggio rurale che circonda L’Aquila. Abbiamo iniziato incontrando amici ed amiche che ci hanno raccontato la loro storia sui temi di questa passeggiata e su alcuni luoghi davvero significativi: biodiversità e sussidiarietà, borghi e presidi slow food, l’antico mercato di Piazza Duomo e la fila delle contadine, la Casa delle Donne, Porta Barete e la cinta Muraria Medioevale. Abbiamo cominciato coll’intrecciare storie di donne e paesaggi, di aree interne e territori fragili, della politica della cura piuttosto che della forza, ricordando anche dalle parole di Jane Jacobs. Abbiamo chiacchierato con Luana, Lorenzo, Rita, con il nostro indimenticabile Giovanni, con Claudia e Maria Rita.

Oggi usciamo dal centro e ci avviamo verso il primo borgo, Tornimparte, e verso il primo presidio slow food, la campanella (salsiccia) di fegato aquilana; strada facendo ci tornano in mente le parole di Giovanni sulle aree interne e sulle aree fragili che compongono il paesaggio che attraversiamo: “le aree interne sono oggi un serbatoio di biodiversità, beni comuni, beni culturali, servizi ecosistemici, paesaggio agrario costruito” e anche come tali vanno gestite.

Strada facendo, avvicinandoci in quel di Tornimparte, ovvero del comprensorio di centri storici così collettivamente chiamato, facciamo conoscenza delle nostre nuove ospiti: Antonella Marrocchi, Valeria Baglione e Ilaria Grappasonno, brillante trio che costituisce Metis Community Solutions.

Come mai troviamo Mètis nella tappa di Tornimparte?

Mètis Community Solutions ha portato avanti per la seconda annualità il percorso didattico Agente 0011 in collaborazione con l’Istituto comprensivo Comenio, nel plesso G. Verne di Palombaia. Il percorso rientra nel programma Italia del Futuro promosso da ActionAid Italia. Il nome del progetto prende spunto dall’undicesimo obiettivo dello sviluppo sostenibile, Città e comunità sostenibili, inserito nell’Agenda 2030 approvata dagli stati membri dell’Onu nel 2015.

Come la sussidiarietà orizzontale, tema di questa passeggiata virtuale, entra in questo percorso?

La sussidiarietà in questo percorso viene declinata come promozione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e attraverso questo percorso didattico abbiamo voluto stimolare, in particolar modo, l’attivismo giovanile.

Qual è l’obietto di Agente 0011?

Obiettivo del percorso è quello di contribuire a rendere gli insediamenti umani più inclusivi, duraturi, sicuri e sostenibili e farlo in maniera collaborativa, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e degli attori del territorio nell’individuazione e co-progettazione di interventi di miglioramento del territorio. Per questo, gli studenti delle classi 2A e 2B hanno seguito un percorso a tappe che li ha visti protagonisti di incontri con tutti gli attori, istituzionali e civici, del territorio di Tornimparte.

Come si articola il percorso?

Il percorso prevede diverse fasi. Quest’anno, dopo la proficua collaborazione dello scorso anno, il percorso ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Tornimparte con la quale è stata definita l’area di intervento, lo spazio adiacente la palestra comunale di Tornimparte. Con la chiusura delle scuole in seguito al DPCM del 4 marzo 2020, abbiamo ripreso il progetto tramite la didattica a distanza, grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico e delle docenti referenti. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo, così come l’Amministrazione e la rete di associazioni del territorio.

Com’è proseguito il percorso a distanza?

Con la didattica a distanza abbiamo ripreso il lavoro svolto in classe di costruzione del questionario per i cittadini e di interviste a testimoni privilegiati. Dall’analisi dei risultati i ragazzi hanno co-progettato soluzioni di miglioramento dell’area in oggetto, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’impatto ambientale, immaginando anche un collegamento tra gli impianti sportivi e la scuola. Nell’incontro conclusivo, in diretta sulla pagina facebook del Comune di Tornimparte, una rappresentanza degli studenti delle due classi coinvolte ha mostrato le proposte progettuali attraverso modelli 3D realizzati in autonomia. ( qui il link della diretta: https://www.facebook.com/watchparty/3460800517281406/?entry_source=PAGE_TIMELINE )



Qual è il valore aggiunto di questi progetti?

In tutti i nostri percorsi mettiamo al centro la costruzione di reti di attori del territorio e l’attivazione di sinergie in grado di proseguire e contribuire al disegno di una governance condivisa. Crediamo, inoltre, nell’importanza di una scuola aperta al territorio e di un territorio aperto alla scuola, così come nella necessità di superare la logica univoca del progetto in virtù della circolarità del processo e della sussidiarietà.

*Per maggiori informazioni sui progetti realizzati da Mètis Community Solutions: http://www.metis-cs.it/