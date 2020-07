"Tornimparte, un angolo di Paradiso tutto da scoprire": presentazione del video promozionale

Con una diretta sulla pagina Facebook “Visit Tornimparte-Abruzzo” è stato lanciato il video promozionale "Tornimparte, un angolo di Paradiso tutto da scoprire", promosso dal Comune di Tornimparte e realizzato dalla Consulta Giovanile di Tornimparte, con la consulenza di Diego Russo.

Questa clip si inserisce all'interno del progetto di promozione territoriale che sta prendendo forma intorno alla pagina "Visit Tornimparte-Abruzzo”, gestita dalla Consulta Giovanile, che sta ottenendo un numeri importanti in termini di contatti raggiunti. Nel corso dell'evento è intervenuto il giornalista e scrittore Angelo De Nicola che ha ricordato l’importanza, per L’Aquila “Città Territorio”, di proporsi come una destinazione unica, anche alla luce dei recenti riconoscimenti Unesco per la Perdonanza, la Transumanza e l’Alpinismo. Si sono, poi, succeduti gli interventi della Presidente della Consulta giovanile di Tornimparte Marzia Compagni e dei rappresentanti delle altre associazioni, culturali e sportive, iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Tornimparte che hanno illustrato i progetti del mondo associativo, anche alla luce dell'emergenza legata al Covid-19.

Ed è proprio l’emergenza che stiamo vivendo, sostiene il Sindaco Giacomo Carnicelli, che "potrebbe dare una nuova vita anche a tante zone delle Aree Interne, tradizionalmente fuori dai grandi circuiti di promozione turistica. Aree che, come Tornimparte, sono ricche di Arte e Cultura, possono godere di Paesaggi bellissimi ed incontaminati e custodiscono prodotti gastronomici di elevatissima qualità. Piccoli angoli di Paradiso, tutti da scoprire. Vi aspettiamo a Tornimparte".

Qui, il link al video promozionale: https://www.facebook.com/watch/?v=764359077749755