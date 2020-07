L'Aquila, Barattelli: Maria Grazia Cucinotta, Irene Grandi e Simona Molinari protagoniste della rassegna "Nell'ombra della musica italiana"

Per il secondo anno consecutivo il Munda apre le porte della sede a Borgo Rivera per la rassegna targata Barattelli "Nell'ombra della musica italiana", dedicata alla musica d'autore. Tre eventi di musica teatro e cinema, dal 3 al 7 agosto, per una edizione tutta al femminile che vedrà protagoniste Maria Grazia Cucinotta, Simona Molinari e Irene Grandi.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell'Aquila, dal sindaco Pierluigi Biondi, dal direttore artistico della Società Aquilana dei Concerti Barattelli Fabrizio Pezzopane e dalla direttrice regionale dei Musei d'Abruzzo Mariastella Margozzi.

Si inizia lunedì 3 agosto con "Una vita da film: Luis Bacalov", un omaggio all'arte e alla musica del grande compositore italo-argenitno scomparso nel 2017. Protagonista delllo spettacolo che mescola musica cinema e teatro, l'attrice Maria Grazia Cucinotta, interprete de "Il Postino" grazie al quale Bacalov vinse il premio Oscar. Ad affiancarla in scena Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, e il quartetto Ànema, che eseguiranno i capolavori e aclune delle colonne sonore che hanno segnato la carriera straordinaria del compositore, collaboratore di grandi registi.

Il secondo appuntamento mercoledì 5 agosti riporta a L'Aquila la "sua" cantante Simona Molinari che in questi giorni ha ripreso, in una nuova versione estiva, il tour "Sbalzi d'amore", un concerto che ripercorre i suoi dieci anni di carriera.

Serata conclusiva, venerdì 7 agosto, con Irene Grandi che porta nel capoluogo il live con il Power Trio, Saverio Lanza (chitarre e voce), Piero Spitilli (basso) e Fabrizio Morganti (batteria).

Location degli eventi musicali, come detto, il piazzale del Munda che per il secondo anno consecutivo mette a disposizione l'area parcheggio attigua alla sede museale in Borgo Rivera, allestita con 350 posti a sedere.

"Questa rassegna, che si colloca tra i due principali appuntamenti dell'estate aquilana, Cantieri dell'Immaginario e Perdonza, rinnova la storica collaborazione fra la Barattelli e il Museo Nazionale d'Abruzzo che già nel cortile della sede del Castello Cinquecentesco ospitava grandi eventi musicali nel periodo estivo - ha detto il direttore Pezzopane - Pensiamo di poter offrire anche quest'anno una serie di spettacoli, tutti declinati al femminile, all'altezza delle esigenze e delle aspettative di tutti".

Per il sindaco Biondi "la culturaè elemento fondante di una comunità. Per questo, nonostante l'emergenza Covid, abbiamo confermato tutti gli appuntamenti culturali dell'estate culturale, dai Cantieri dell'Immaginario, passando per questa rassegna, fino alla Perdonanza. Non era scontato farlo ma ciò dimostra l'impegno di questa amministrazione per la ripertenza delle attività culturali nell'anno del riconoscimento della Perdonanza a Patrimonio Unesco".

"Questa rassegna dimostra che si può e si deve tornare alla normalità, pur nel rispetto delle normative sanitarie - il commento della direttrice Margozzi - La cultura è uno dei motori trainanti dell'economia del Paese e delle comunità, e può aiutarci ad uscire da questo periodo di crisi. La collaborazione tra enti pubblici nella ricostruzione di questo tessuto è la strada giusta da intraprendere. Per questo tuttele iniziative che il Comune vorrà intraprendere coinvolgendo il Munda mi troveranno sempre disponibile".

Tutti i concerti iniziaeranno alle ore 21.30 e si svolgeranno nel rispetto di tutte le normative sanitarie in vigore. Il prezzo del posto unico per un singolo evento è di 15 euro, mentre il costo dell'abbonamento ai tre concerti è di 30 euro.

I biglietti sono disponibili online sul circuito I-Ticket e presso gli uffici Barattelli (Corso Vittorio Emanuele II, 95. Interno 5) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30-13 e 15-16,30. Tel. 0862-242662.