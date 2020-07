Munda 'autonomo', la direttrice Margozzi: "Una grande opportunità"

"A settembre si concluderà la procedura di selezione internazionale per l’individuazione dei direttori di 13 musei italiani entrati a far parte della rete dei musei autonomi italiani, tra cui il Munda che da quel momento sarà fuori dalla Direzione regionale Musei con sede a Chieti. Dirigerò il museo durante questo passaggio, cercando di renderlo il meno traumatico possibile attraverso la collaborazione e il costante dialogo con la Soprintendenza e il Segretariato regionale".

Parole di Mariastella Margozzi, dal 1° luglio 2020 Direttore regionale Musei Abruzzo, per incarico temporaneo della Direzione Generale Musei. Al Mibact dal 1988, ha lavorato come funzionario storico dell’arte prima alla Reggia di Caserta e dal 1993 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, svolgendo incarichi di responsabile della collezioni di arte italiana ed europea del ‘900, di direttore del Laboratorio di restauro e di numerosi interventi affidati a ditte esterne (dal 1993 al 2004). Dal 2004 al 2016 è stata anche direttore del Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative, il Costume e la Moda dei secc. XIX e XX di Roma. Ha poi svolto servizio come funzionario presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio Servizio Tutela dal 2016 al dicembre 2017. Dal 2018 è Direttore regionale Musei Puglia.

In occasione della sua prima uscita pubblica, la direttrice Margozzi ha posto l'accento sulle "sfide" che l'attendono in attesa della nomina del nuovo direttore del Museo Nazionale d'Abruzzo, un incarico che in virtù della riforma del Ministro Franceschini sarà diviso da quello di direttore della rete museale d’Abruzzo, individuato dal ministero tra i dirigenti di ruolo.

Dopo la direzione di Lucia Arbace, durata quasi undici anni, lo spacchettamento delle dirigenze apre "una nuova fase che - ha sottolineato Margozzi - rappresenta una opportunità per il Munda: permetterà a più persone di lavorare insieme ma in autonomia. I musei autonomi hanno una capacità di gestione molto più rapida - ha spiegato la direttrice supplente - e una direzione più personalistica che favorisce vitalità e dinamicità da più punti di vista, può essere più illuminata. Sono certa che il Ministro sceglierà la persona più giusta per questo ruolo".

Un passaggio, dunque, che incoraggerà la crescita del Munda ma che andrà affrontato non senza qualche difficoltà, ha ammesso Margozzi. "Alla difficoltà rappresentata dal passaggio a museo autonomo, si aggiungono i disagi di una sede museale ancora provvisoria, vista la lunghezza dei lavori che negli anni hanno allontanato di molto la prospettiva di un recupero della sede originaria del Forte Spagnolo. Anche per questo - ha sottolineato la direttrice - sarà indispensabile che Munda e la Direzione regionale Musei d'Abruzzo lavorino fianco a fianco nella messa a a punto di programmi di fruizione di opere attualmente visibili solo in parte nella sede provvisoria dell'ex mattaotio e in altre sedi della direzione regionale. Abbiamo bisogno di individuare depositi a lungo termine in attesa della riapertura del Castello ma anche di permettere la fruizione di opere d'arte che da tanto tempo non possono essere ammirate. Questo è il compito che mi attende".

Una "sfida non da poco", ha sottolineato Margozzi. "Ce la metteremo tutta, lavoreremo per restituire la cultura a questo territorio. La trasfromazione in museo autonomo sarà un impulso in questo senso - ha ribadito - Mettere il patrimonio nelle mani di tante persone è sempre un vantaggio, l'importante è agire in sinergia, andare avanti collettivamente, non isolarsi gli uni dagli altri, lavorare per il bene comune. Vedo quindi una progressiva evoluzione di un sistema museale che dovrà tornare ad concentrarsi sempre più sulle collezioni, sulla loro gestione, sulla possibilità che siano l'offerta migliore per il pubblico, non solo di prossimità ma anche, speriamo presto, di nuovo internazionale. Questi devono trasformarsi da luoghi di deposito, di tutela di conservazione di opere in luoghi dove la popolazione possa ritrovare un'identità, possa imparare, dove le generazioni possano formarsi".