Torna "Meraviglie a portata di mano": al via un mese di eventi nella Piana di Navelli

Nei borghi della Piana di Navelli, tra le vallate più suggestive delle montagne abruzzesi, tornano sotto i riflettori piazze, cortili, siti archeologici e chiostri con la seconda edizione di "Meraviglie a portata di mano", la rassegna itinerante che lo scorso anno ha fatto registrare diecimila presenze.

Concerti, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate sono gli ingredienti alla base del ricco cartellone: 14 eventi, dal 25 luglio al 22 agosto, con i borghi di Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia e Carapelle Calvisio a far da cornice.

Si inizia con un doppio appuntamento. Sabato prossimo, 25 luglio alle ore 18,00, il concerto di Cristina Donà, organizzato da "Paesaggi Sonori" e inserito tra gli eventi di "Meraviglie a portata di mano". Il concerto godrà di una scenografia molto suggestiva: l’area archeologica di Peltuinum, l'antica città vestina, fondata tra il I e il II secolo a.C incorniciata a nord dal massiccio del Gran Sasso d'Italia e a sud dal gruppo montuoso Sirente-Velino. I posti sono limitati e i biglietti, al costo di 20 euro, sono disponibili qui.

Domenica 26 alle ore 21,30 in Piazza Garibaldi a Civitaretenga, il concerto “Il Quinto elemento”, con l’esibizione del Quartetto di fisarmoniche “Aires” a cura della “Barattelli”.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal vice sindaco dell'Aquila Raffaele Daniele, dal sindaco di Navelli Paolo Federico, dal sindaco di Prata D'Ansidonia Paolo Eusani, dal sindaco di Caporciano Ivo Cassiani e da Fabrizio Pezzopane, direttore artistico della Società Aquilana dei Concerti Barattelli che ha curato gli appuntamenti musicali nell'ambito del cartellone.

“Il fatto di essersi messi insieme per un cartellone unico è un fattore importante per valorizzare il turismo di prossimità, quest'anno più che mai - ha osservato Pezzopane - Potremmo definirlo un festival diffuso, anche se solitamente il festival ha un tema specifico. Il programma quest'anno è volutamente eterogeneo per tipologie musicali: dalla classica alla etnica nelle varie declinazioni. Saremo ospitati all'interno di scenari, dal punto di vista naturale e architettonico, meravigliosi”.

“Penso che questa iniziativa possa diventare traino per altre analoghe in un'estate segnata dalla ondemia che vede tante realtà impegnate in una difficile ripartenza degli appuntamenti culturali. Invece all'Aquila e nell'aquilano amministratori e istituzioni culturali hanno osato molto con risultati confortanti”, ha aggiunto il direttore della Barattelli.

"Le iniziative culturali promosse nel nostro comune - il commento del sindaco di Prata D'Ansidonia - sono andate di pari passo con una valorizzazione di tutta l'area archeologica che lo scorso dicembre è stata finalmente sottoposta a vincolo. Nostro obiettivo è rendere agibile anche il teatro, si spera, la prossima estate".

“I nostri borghi sono le vere meraviglie a portata di mano, l'anno scorso lo spettacolo è stato di altissimo livello, e quest'anno il cartellone non è da meno”, ha rilevato il vice sindaco dell’Aquila, Daniele. “Abbiamo sempre saputo che se tutto il territorio si muove in un'unica direzione avremmo potuto fare grandi cose. Serviva solo un po' di consapevolezza e di lavoro di squadra".

Anche per il sindaco di Caporciano la manifestazione rappresenta un buona occasione per incrementare il turismo estivo nei piccoli centri. "La pandemia - ha osservato - sta spingendo molti a scegliere i piccoli borghi e i luoghi di montagna come meta delle vacanze. Il borgo di Bominaco, per esempio, ha visto un aumento notevole di presenze quest'anno. Questa iniziativa renderà più facile intercettare quanti sceglieranno sceglie per le proprie vacanze posti poco affollati che favoriscono il contatto con la popolazione e la reale conoscenza del territorio e delle sue tradizioni".

“Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart e che vede come comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere. "Un approccio a tutto tondo - le parole del primo cittadino di Navelli - anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti “Barattelli” per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche di coinvolgere giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo “museo diffuso” sparso per il territorio, e associazioni come il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop, l’associazione culturale Le Vie dello Zafferano e la Pro loco di Navelli, per arricchire gli eventi facendo sinergia".

Il programma completo

SABATO 25 LUGLIO

Prata d’Ansidonia, area archeologica di Peltuinum h18

Cristina Donà “310 Live sunset”, a cura del Comune di Prata d’Ansidonia e di Paesaggi Sonori

DOMENICA 26 LUGLIO

Civitaretenga, Piazza Garibaldi h21,30

Quartetto di fisarmoniche “Aires”Il Quinto Elemento, a cura della Barattelli

SABATO 1 AGOSTO

Castelnuovo di San Pio delle Camere, area ex centro polifunzionale h21,30

Ensemble Mandragal & La combriccola dei lillipuziani

“Rimedioevo”, spettacolo di giullari e musica medievale, a cura della Barattelli

DOMENICA 2 AGOSTO

Navelli, da Piazza San Pelino al Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli

Gara di orienteering e mountain bike tra castelli, borghi e natura nella terra dello Zafferano

in collaborazione con la Federazione italiana sport orientamento Abruzzo

MARTEDÌ 4 AGOSTO

Bominaco, chiesa di Santa Maria Assunta h21,30

ArmoniEnsemble, note d’autore, a cura del Comune di Caporciano

GIOVEDÌ 6 AGOSTO

Caporciano, chiesa di Santa Maria dei Cinturelli h21,30

Quartetto Fancelli

“Historie du tango”, a cura del Comune di Caporciano

DOMENICA 9 AGOSTO

Navelli, Piazza San Pelino h21,30

Canzoniere grecanico salentino, a cura della Barattelli

DAL 9 AGOSTO AL 23 AGOSTO

Navelli, Palazzo de Roccis

Sfumature e istantanee, mostra collettiva fotografica, a cura del Comune di Navelli in collaborazione con community Instagram @Ig_Laquila

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

San Pio delle Camere, Pineta Cerquelle h21,00

Teatro dei 99 in collaborazione con Abruzzo spettacolo presentano “Il bosco incantato del Mazzamurello volke”, a cura del Comune di San Pio delle Camere

VENERDÌ 14 AGOSTO

Bominaco, Piazza antistante la chiesa di Santa Maria Assunta h21,30

Hub Roots Jazz Trio, “Heritage”, a cura della Barattelli

LUNEDÌ 17 AGOSTO

Carapelle Calvisio, ex convento San Francesco d’Assisi h21,30

Trio Hermes, Musica da Camera con vista, a cura della Barattelli

MARTEDÌ 18 AGOSTO

Civitaretenga, Piazza Garibaldi h21,30

Accordi disaccordi Swing trio, Hot Italian Swing, a cura della Barattelli

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Cinturelli h21,30

Christian Di Fiore e Sinfonia Ensemble, La zampogna tra tradizione e modernità, a cura della Barattelli

SABATO 22 AGOSTO

Navelli, Piazza San Pelino h9,00

E-bike sulle terre dello zafferano, a cura del Comune di Navelli in collaborazione con Il Bosso