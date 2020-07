Cantieri dell'Immaginario: Trio Nosso Brasil e Sinfonica in "Paganini in swing, omaggio a Rik Pellegrino"

“Paganini in swing – omaggio a Rik Pellegrino” è un programma tutt’altro che leggero. Un insieme ricco e coinvolgente di ritmi, melodie, armoni e colori che speriamo possano divertire tutto il pubblico”.

Così Ettore Pellegrino, direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e violinista dalla carriera internazionale, presenta il prossimo concerto dell’Istituzione sinfonica abruzzese per I Cantieri dell’Immaginario in programma per domani, venerdì 24 luglio alle 21.30 sul palco di Piazza Duomo.

"Un Paganini così" si legge in una nota del festival "non si era mai sentito: il fascino del concerto – dedicato a Rik Pellegrino, violinista di grandissimo spessore e vitalità - risiede nel “dialogo” fra l’esecuzione classica dei Capricci affidata al M° Ettore Pellegrino e l’esecuzione di ogni brano in versione “swingata” nella quale sarà dato ampio e libero spazio all’improvvisazione legata ai ritmi latinoamericani ad opera dello splendido Trio Nosso Brasil, formazione jazz specializzata nella musica brasiliana e sudamericana e formata da Gianluca Persichetti alla chitarra, Stefano Rossini alla batteria e Stefano Cantarano al basso elettrico".

Il programma prevede in apertura e chiusura due Suites per violino, jazz trio e orchestra, ciascuna delle quali composta da diversi Capricci proposti nella versione “classica” e in quella “swingata”. Completa il programma, nella parte centrale, Swingin' 24 per jazz trio e orchestra che rielabora il Capriccio n. 24.

“Ho rivisitato 8 Capricci, prima in versione classica e poi trasportati in America latina, a ritmo di Bossa, Samba, Afoxè, Choro, Marcha Rancho, Tango e altri. – Spiega il compositore e direttore Roberto Molinelli. - Ho cercato qualcosa che fosse assolutamente riconducibile a degli schemi armonici tipici dell’epoca di composizione, ripensando queste opere e spostandole in altri ambiti sonori e musicali. Mi sono lasciato guidare dalla ricerca della ‘variazione’ che mi ha portato a sperimentare generi diversi e ad utilizzare strumenti di raro utilizzo nelle sale da concerto” conclude.

"Il pubblico avrà la possibilità di “vedere all’opera”, oltre ai professori dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese grandi professionisti provenienti da esperienze diverse a partire da Roberto Molinelli - direttore di grande esperienza, musicista sensibile e apprezzatissimo compositore che vanta collaborazioni con grandi nomi della musica internazionale (Carreras, Bocelli, Sollima, Dindo per esempio) e che ha firmato importantissime produzioni per il teatro, la tv e il cinema -. Con loro i musicisti del Trio Nosso Brasil: Gianluca Persichetti, Stefano Rossini e Stefano Cantarano, tra i più attivi divulgatori in Italia della musica popolare brasiliana, sono riconosciuti come alcuni tra i maggiori esecutori ed interpreti italiani di questo genere. Completa l’organico il violinista Ettore Pellegrino, artista dalla carriera internazionale, che unisce all’attività concertistica quella di organizzatore musicale di stagioni liriche, sinfoniche, tour internazionali e festival. Ha realizzato, nell’ultimo decennio, oltre 500 concerti in Italia e all’estero, tournée con gruppi cameristici, opere liriche, progetti per le scuole, progetti di formazione, festival, corsi di perfezionamento musicale, progetti speciali, singoli eventi, collaborando con numerose e prestigiose realtà musicali nazionali e internazionali tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, i teatri e le stagioni concertistiche di diverse città italiane".

"Per assistere al concerto sarà necessario acquistare il titolo di ingresso (costo euro 10) dal sito www.cantieriimmaginario.it o da www.i-ticket.it. Nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da Covid-19, per accedere agli spettacoli in cartellone occorre presentare il biglietto stampato poiché non si potrà effettuare servizio di botteghino in loco. Si potrà accedere ai luoghi di spettacolo un'ora prima dell'orario d'inizio indicato. Obbligatorio l'uso della mascherina per partecipare agli eventi.