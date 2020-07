Riparte 'Progetto Stiffe': riapre il villaggio e il parco tematico Aquilandia

La Progetto Stiffe riparte, in una stagione segnata irrimediabilmente dal Covid-19: la società farà sentire la sua presenza per contribuire a diffondere il turismo in questo territorio.

Sabato 15 luglio saranno riaperte le strutture ricettive di Stiffe con un evento dedicato a soci ed invitati nel rispetto delle norme anti-Covid. L’iniziativa sarà la prima di una serie di attività ed eventi che saranno indirizzati in primis al rilancio turistico dell’Abruzzo aquilano e della valle vestina-subequana.

A disposizione dei turisti un’attrezzata area pic-nic con gazebo, barbecue, tavoli e panche per passare una bella giornata all’aria aperta o festeggiare ricorrenze e compleanni. Sarà riaperta anche l’Aquilandia, il parco tematico che in oltre 200 metri quadrati di area espositiva ospita le riproduzioni in scala di molte delle attrazioni dell’Abruzzo interno. Si passa dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio alle 99 Cannelle, dal Forte Spagnolo alla Rocca di Calascio, e poi, l’Oratorio di San Pellegrino di Bominaco, la fontana di Fontecchio, Peltuinum, la Necropoli di Fossa, il lago Sinizzo, la Torre Medicea di S. Stefano di Sessanio, il Castello di Celano e molti altri siti di interesse turistico ed architettonico.

Inoltre vengono proposti, tra plastici e diorami, anche le catene montuose ed i parchi in cui la valle dell’Aquila è racchiusa, tra il parco regionale del Sirente – Velino e quello nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Fiore all’occhiello il rilancio dell’agenzia “Vestinese viaggi” che sta predisponendo un ventaglio di pacchetti da offrire al pubblico con cui poter vivere L’Aquila in tutte le sue peculiarità: sportivo, naturalistico, culturale, degustativo. Tante proposte per scoprire ed amare il nostro territorio attraverso trekking a piedi ed a cavallo, percorsi per mountain bike ed e-bike, visite guidate artistiche/storiche della città dell’Aquila e dei percorsi dell’Abruzzo interno che saranno visibili sul sito internet della “Vestinese viaggi” e sulla pagina facebook relativa e poi tante attività indirizzate ai bambini con laboratori didattici, spettacoli animati ed altre attività.

Già domenica pomeriggio sarà all’insegna dei più piccoli con la partecipazione di animatori che li intratterranno con giochi e spettacoli.