L'Aquila: quattro autovetture elettriche per la Polizia Municipale

Sono state presentate stamane, in piazza San Bernardino all'Aquila, le quattro autovetture elettriche che saranno in dotazione alla Polizia municipale.

L'acquisto rientra in una delle cinque linee di intervento che l'amministrazione comunale ha programmato nel 'Progetto di Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici dell'Aquila', finanziato dal Cipe per un importo complessivo di 5 milioni e 700 mila euro.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessora alla Mobilità e ai Trasporti Carla Mannetti.

La mobilità sostenibile è uno degli obiettivi strategici previsti nel programma di mandato dell'Amministrazione. "Stiamo perseguendo con costanza sia lo scopo di migliorare il trasporto pubblico con l’acquisto di autobus elettrici, sia quello di incentivare l’utilizzo di sistemi e mezzi meno impattanti sull’ambiente, a partire dalle vetture in dotazione alla nostra Polizia municipale", è stato spiegato.