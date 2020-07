I Solisti Aquilani su Rai 5 per "Sabato classica"

In occasione della Festa della Musica 2019, l'Estate al Museo nazionale delle Arti del XXI secolo ha ospitato I Solisti Aquilani e il violinista Daniele Orlando, protagonisti del progetto "Una nuova stagione. Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni".

Insieme hanno proposto l’opera di Vivaldi in una chiave ambientalista in un concerto che Rai Cultura propone sabato 25 luglio alle 20.00 su Rai5 (canale 23) per lo spazio “Sabato classica”.

Il progetto propone una lettura inedita e originale del capolavoro vivaldiano, stimolando una riflessione sull'attuale rapporto tra uomo e ambiente e integrando la tradizionale esecuzione dei quattro concerti con le immagini del cortometraggio realizzato dallo stesso Orlando in collaborazione con Serena Raschellà. Regia di Daniele De Plano.