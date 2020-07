Il cammino più lungo: la lotta contro la violenza di genere in un film della regista Cecilia Fasciani

La storia di Simona Giannangeli e la sua lotta dentro e fuori il Centro Antiviolenza dell’Aquila forma il tessuto narrativo del documentario Il cammino più lungo: una donna e un lungo cammino, quello della lotta contro la violenza maschile e di genere in un territorio che presenta molte delle criticità proprie delle aree interne, acuite dall’emergenza Covid-19, che si somma a quella del sisma del 2009.

Dai dati rilasciati da DiRe, l'associazione che riunisce 80 centri antiviolenza e le Case delle donne di tutta Italia, tra il 2 marzo e il 3 maggio 5.939 donne, distribuite equamente fra i 2 mesi, hanno contattato le operatrici dei centri. Di queste, 1.815 (il 30% circa) erano contatti nuovi, ovvero donne che chiedevano aiuto ai centri per la prima volta.

11 donne sono state uccise dai loro partner o familiari aggressivi in 9 settimane.

Il centro antiviolenza dell’Aquila, nello specifico, che proprio a febbraio 2020 dopo anni di intense richieste alle istituzioni era riuscito ad ottenere una Casa Rifugio per le donne che subiscono violenza, subito dopo la fine del lockdown ha ricevuto in un mese un numero di chiamate pari a quello dell’intero anno 2019.

Il documentario, scritto e diretto da Cecilia Fasciani, è supportato da una specifica campagna di crowdfunding, attualmente in corso e lanciata sulla piattaforma ProduzioniDalBasso, per sostenere i costi di produzione e distribuzione.

I/le giovani filmmakers hanno operato a L’Aquila per raccogliere ed ascoltare la storia della protagonista, insieme alle voci delle altre operatrici. Una crew di qualità, formata dal direttore della fotografia e operatore di ripresa Giovanni Sfarra, la regista Cecilia Fasciani, il tecnico del suono Federico Martuscello, il musicista Enrico D’Amico, e che vedrà al montaggio il pluripremiato Fabio Bianchini.

La narrazione ruota attorno alle vicende della protagonista e al suo percorso di vita, dalle numerose battaglie alla sua relazione con il territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La scheda: come sostenere il progetto. Il cammino più lungo è un progetto indipendente e completamente autofinanziato. Non ha ancora ricevuto alcun patrocinio o sostentamento economico da parte di enti o istituzioni. Vuole essere un documentario con alla base il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico. Per questo motivo abbiamo bisogno del supporto delle persone che, direttamente o indirettamente, possano essere coinvolte e credere in questo progetto:

