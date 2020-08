Spettacolo di musica e poesia dedicato a Giuseppe Catoni, il "Gigante di Acciano"

Si terrà martedì 4 agosto, alle ore 21.15, nella piazza del Municipio di Acciano, il reading di poesia musicata “Il Gigante di Acciano e i racconti della Valle”.

L’evento è ideato e diretto dalla pianista Sara Cecala.

Lo spettacolo sarà interpretato dall’attore (e regista) pescarese Milo Vallone, accompagnato al pianoforte dalla stessa Sara Cecala, assieme a Antonio Scolletta (al violino), Lorenzo Scolletta (alla fisarmonica) e con la partecipazione della cantante Libera Candida D’Aurelio.

“Il 18 novembre 1820, duecento anni fa, nasceva ad Acciano Giuseppe Catoni; a sedici anni era già alto due metri, e continuò a crescere fino all’età di ventiquattro anni, quando raggiunse la massima altezza di 2,25 metri. Ai tempi, era davvero un evento prodigioso, conoscendo anche le condizioni di vita generali. Il Gigante si costruì fama e gloria in tutta Europa. Questa ed altre storie curiose, inedite, divertenti e appassionate - racconta Sara Cecala - saranno protagoniste dell’appuntamento estivo nel piccolo borgo della valle dell’Aterno, dove la storia delle civiltà vestine e romane incontrerà l’incanto e la forza seduttiva che la natura, anch’essa omaggiata dal testo impreziosito dai componimenti della prof. Clara Di Stefano, continua generosamente a regalarci. Sarà, infine, l’occasione per presentare la ristampa del volume di Silvio Di Giacomo, a cura dell’associazione Achillopoli di Acciano, dedicato al Gigante Catoni ” conclude Cecala.

Ingresso libero. In caso di maltempo è prevista una location al chiuso. Per info: 329.3637552.