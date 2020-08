L'Aquila, Irene Grandi chiude la seconda edizione della rassegna “Nell’ombra della musica italiana”

L’evento di chiusura della seconda edizione della rassegna “Nell’ombra della musica italiana” promossa dalla Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” è in programma venerdì 7 agosto alle ore 21,30 presso il Piazzale del MUNDA, la sede del Museo Nazionale d’Abruzzo in Borgo Rivera, con ingresso da Piazza San Vito alla Rivera (di fronte la Fontana delle 99 Cannelle). Si esibisce in concerto una delle cantautrici più amate dal pubblico, Irene Grandi con il suo Power Trio formato da Saverio Lanza alle chitarre e cori, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria.

Dopo il grande successo di Irene Grandi al Festival di Sanremo di quest’anno, dove ha presentato “Finalmente Io” brano scritto per lei da Vasco Rossi, insieme a Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi e dopo la recente pubblicazione del singolo, “Devi volerti bene”, la cantante fiorentina ha ripreso il suo live tour lo scorso 22 luglio a Roma.

Irene Grandi è un’artista che fa ricerca continua. Ha calcato grandi palchi, collaborando con i più importanti nomi della musica italiana e internazionale. Ha partecipato anche all’evento “Amiche per l’Abruzzo” nel 2009. Il suo sguardo è sempre rivolto in avanti, sfidando il futuro e cercando sempre nuovi stimoli artistici e umani. Tutta la potenza, il coinvolgimento, la poesia della sua voce e il suo “essere rock” nell’anima per un concerto che, attraverso venticinque anni di successi, la conferma interprete e autrice tra le più dotate. “La ricerca del bene dentro e fuori di noi diventa un imperativo di rinascita”, questo è il senso che Irene Grandi vuole dare ai concerti di questo tour estivo.

L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di emergenza sanitaria. Per l’adeguamento è stato indispensabile lo sforzo messo in atto dalla Società Aquilana dei Concerti insieme alla Direzione Regionale Musei d’Abruzzo e al Comune dell’Aquila.

Il palco è coperto quindi il concerto si realizzerà anche in caso di maltempo. Infine, oltre a ricordare l’obbligo della mascherina e di rispettare le indicazioni del personale preposto, per la chiusura al transito di via Borgo Rivera si consiglia di utilizzare i parcheggi della Stazione FS, della Meridiana e del Tribunale in via Filomusi Guelfi.

Apertura porte con ingresso pubblico a partire dalle ore 20,30.

Tutte le informazioni di biglietteria al tel. 0862.24262 e sul sito www.barattelli.it