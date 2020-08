Stefano Bollani: concerto "galleggiante" sul lago di Campotosto

Stefano Bollani in un concerto di piano solo sulle rive del lago di Capotosto.

L’evento, in programma sabato 22 agosto alle 18, è inserito nell’ambito dell’iniziativa “Abruzzo Vivo”, il cartellone di appuntamenti culturali estivi che la Regione Abruzzo ha voluto promuovere in favore dei comuni colpiti dai terremoti del 2016/17. Il progetto coinvolge 23 comuni con Crognaleto comune capofila.

Il programma è stato presentato questa mattina, a Pescara, dall’assessore al Turismo e alla Cultura, Mauro Febbo, da una rappresentanza dei sindaci guidata da Giuseppe D’Alonzo, primo cittadino di Crognaleto e Luigi Cannavicci, sindaco di Campotosto, e dal dirigente del settore Cultura, Giancarlo Zappacosta.

Bollani si esibirà su di una piattaforma galleggiante all’ora del tramonto.

INFO E BIGLIETTI

La vendita dei biglietti sarà possibile solo online attraverso il circuito Ciaoticket. Il numero di posti disponibili è limitato causa normativa anti Covid (mille come da DPCM).

Posti sul prato (senza sedie) divisi in 14 settori

Biglietto intero € 23+ € 2 (d.p.)

Biglietto ridotto per bambini da 0 a 11 anni € 9,00 + € 1(d.p.)

I biglietti si acquistano solo online e sul circuito Ciaotickets. Non sarà possibile acquistare i biglietti sul posto.

