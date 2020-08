Perdonanza, presentato il programma 2020: Venditti e Ruggeri tra i big

Saranno Antonello Venditti e Enrico Ruggeri i big del programma della 726esima edizione della Perdonanza Celestiniana, in programma dal 23 al 30 agosto.

Il cartellone degli eventi e degli appuntamenti è stato presentato questa mattina in conferenza stampa all'Auditorium del Parco, alla prerenza del sindaco Pierluigi Biondi e del direttore artistico Leonardo De Amicis.

L'edizione 2020, che sarà giocoforza diversa per via della normativa anti Covid, durerà un giorno in più (si chiuderà il 30 agosto anziché il 29) e inizierà ufficialmente il 23 con l'accensione del Tripode davanti la basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Ad aprire la Porta Santa sarà il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna.

Il 23 agosto, giorno di arrivo della fiaccola al piazzale di collemaggio, ci sarà la serata di apertura con lo spettacolo "Un canto per la rinascita". Sul palco si avvicenderanno Loredana Berté, Fausto Leali, Marco Masini, Ron, Giorgio Pasotti, Alberto Urso, Leo Gassman.

Venditti si esibirà il 25 agosto alle 21:30 a Collemaggio insieme all'orchestra del conservatorio dell'Aquila, diretta da Leonardo De Amicis, mentre Ruggeri si esibirà il 27 agosto alle 21:30 a Piazza Duomo.

Il 28 agosto arriverà la targa con il riconoscimento a Patrimonio immateriale Unesco. Saranno collegati in videoconferenza i membri e il presidente della commissione che ha conferito il prestigioso premio.

La messa al termine del corteo storico si svolgerà, causa restrizioni Covid, all'aperto. L'evento di chiusura sarà uno spettacolo dedicato a Ennio Morricone e si farà il 30 (e non il 29), per questioni logistiche. Le opere del maestro recentemente scomparso saranno eseguite dalla Orchestra sinfonica "Roma Sinfonietta" e da un coro, diretti dal figlio del premio Oscar, Andrea Morricone. Il concerto si terrà a collemaggio alle 21:30

Seguono aggiornamenti.