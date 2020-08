Turismo, una nuova guida per L’Aquila e il territorio: 15.000 copie per operatori del settore

Una nuova guida turistica sulle bellezze dell’Aquila e del suo territorio, con particolare riferimento ai comuni del cratere sismico 2009.

E’ stato presentato “L’Aquila e il suo territorio”, un libretto che descrive, in italiano e in inglese, le peculiarità artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del capoluogo e delle aree circostanti.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore Fabrizia Aquilio, che l’ha illustrata alla presenza del titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere, Raffaele Fico, che ha collaborato attivamente alla realizzazione del prodotto.

Stampata in 15mila copie, che saranno distribuite, tra l’altro, alle strutture ricettive e all’Infopoint del Comune, “L’Aquila e il suo territorio” ha anche una versione on line sul sito del turismo dell’ente, www.quilaquila.it. Alla stesura della guida ha collaborato anche il Segretariato regionale del ministero per i Beni e le Attività culturali per l’Abruzzo

“Non ha la pretesa di sovrapporsi e men che meno di sostituire le classiche guide allestite da esperti di storia e di turismo – ha spiegato l’assessore Aquilio – ma vuole essere un biglietto da visita per la città, per incentivare i visitatori a percorrere i luoghi di questa area interna della regione. Una guida che potremmo definire ‘in divenire’, in quanto fotografa la situazione del territorio allo stato attuale, ma che è predisposta per essere aggiornata anche in relazione al proseguimento della ricostruzione del cratere, che io personalmente preferisco oggi definire territorio”.

“La ricostruzione nei 56 comuni del cratere va avanti, come va avanti quella dell’Aquila – ha commentato Raffaello Fico – e certamente operazioni come queste contribuiscono al rilancio del territorio anche sotto il profilo dell’attrattività”.