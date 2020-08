"La stanza del pastore": parte dall'Aquila il tour estivo dello spettacolo di teatro e musica sulla transumanza

Sarà inaugurato il prossimo 13 agosto, all'Hotel Cristallo di Fonte Cerreto, il tour estivo dello spettacolo di teatro e musica "La stanza del pastore", prima opera sul tema della transumanza riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco nel dicembre dello scorso anno.

Lo spettacolo è ispirato alla vita di Francesco Giuliani, poeta autodidatta e pastore transumante di Castel del Monte. E' a partire dalla sua esperienza pastorale e dai suoi viaggi lungo i tratturi che vengono ricostruiti i principali aspetti storici e culturali del rito della transumanza.

Lo spettacolo sarà replicato il 29 agosto a Roio, a Palazzo Palitti, in occasione dei 40 anni dalla visita di Giovanni Paolo II nella frazione aquilana.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede centrale del Comune dell'Aquila di Palazzo Fibbioni dall'assessore Carla Mannetti, dall'amministratore unico del Ctgs Dino Pignatelli e dai due ideatori del progetto, il giornalista Angelo De Nicola e il musicista Pierluigi Ruggeri.

"I tre riconoscimenti Unesco a patrimonio immateriale dell'umanità, Perdonanza Celestiniana, transumanza e alpinismo offrono alla città dell'Aquila la possibilità di essere protagonista della scena culturale internazionale - il commento di De Nicola - Questo tour, che porterà lo spettacolo in tutta Italia, ci offre l'opportunità di raccontare la transumanza come un rito soprattutto abruzzese: l'economia della pastorizia per secoli, a partire dal 1400, ha fatto dell'Abruzzo una regione tra le più ricche d'Italia e da qui parte la migrazione stagionale delle greggi. Ringrazio il Comune dell'Aquila che insieme a tanti altri enti, come la Fondazione Carispaq e il Tsa, ha sostenuto questo progetto. L'obiettivo è avviare un lavoro sinergico che riporti la transumanza al centro di questa città".

"Giuliani è stata una figura straordinaria, un pastore transumante ma soprattutto uno scrittore e un poeta - il commento di Ruggeri, ideatore e direttore artistico del progetto - Lo spettacolo ricostruisce la vita del pastore transumante, la solitudine, i tanti libri letti durante i viaggi lungo i tratturi, attraverso le confidenze che Giuliani fa alla moglie e i libri che lo accompagnavano durante i suoi lunghi viaggi sui tratturi. Per quanto riguarda la parte musicale, per non cadere nello stereotipo del pastore, abbiamo usato strumenti classici per riprodurre i suoni degli strumenti popolari".

"Il Comune dell'Aquila ha voluto fortemente sostenere questo progetto che - ha affermato l'assessore Mannetti - rappresenta un'occasione per dare visibilità anche alle frazioni, in questo periodo sono freqeuntatissime dai tursti, grazie alla collaborazione con il Centro Turistico del Gran Sasso e con il Comitato festa di Roio".