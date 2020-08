Castel del Monte ospita l'assemblea dei Borghi più belli d'Italia

Sabato 22 agosto 2020 sarà Castel Del Monte ad ospitare l'assemblea dell'Associazione "I Borghi più belli in Italia in Abruzzo e Molise", i cui soci torneranno a riunirsi dopo l'emergenza sanitaria e il lockdown conseguente alla diffusione del Covid-19, che ha impedito di fatto incontri e lavori di programmazione per la realizzazione delle attività originariamente previste per i mesi scorsi.

Si traccerà un bilancio dei danni economici subiti dagli operatori turistici a causa dell'epidemia di Covid-19 nel primo semestre del 2020 e saranno rilevati i primi dati di una stagione estiva che sta vedendo i nostri borghi protagonisti del cosiddetto turismo "locale" e "di prossimità" sul nostro territorio.

Un focus a sé riguarderà le possibilità di progetti e finanziamenti europei per i borghi, in considerazione del fatto che, a seguito dell'emergenza sanitaria del coronavirus, l'Unione Europea ha concesso proroghe per la presentazione di progetti, ma ha previsto anche ulteriori provvedimenti.

Sarà presente all'assemblea Fiorello Primi, presidente nazionale del club de "I Borghi più belli d'Italia".

Per Antonio Di Marco, presidente dell'associazione, "è indubbio che programmi e risorse vadano rivisti e rimodulati in base all'evoluzione dell'emergenza, ma il percorso da seguire nella scelta delle iniziative da intraprendere per l'Associazione è stato già tracciato e l'obiettivo delle strategie e dei programmi che si struttureranno è quello di dare certezze e prospettive al tessuto economico locale, per lo sviluppo sociale e turistico dei nostri borghi".

Per il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante far parte del club dei Borghi più Belli d’Italia è "un onere e onore, è un grande impegno a manutenere e mantenere vive la storia, l’architettura e le bellezze culturali – naturali. Dal 2005 anno di riconoscimento di Castel del Monte uno dei borghi più Belli d’Italia ci siamo impegnati, grazie ai cittadini e agli operatori a promuovere il nostro borgo, migliorando il più possibile i servizi al turista. Il 2020 sta segnando la svolta al riconoscimento dei piccoli Borghi, con la presenza massiccia di turisti provenienti da tutta Italia entusiasti delle nostre realtà, è un ottimo successo che ci ripaga dei tanti sacrifici e impegno per mantenere attrattive le nostre aree interne".

"Nella giornata di sabato, alle ore 17, alla presenza del Vescovo di Sulmona – Valva sua eccellenza Michele Fusco - aggiunge Mucciante - verrà inaugurato il trittico realizzato dall’artista Di Nardo Callisto, per il riconoscimento della transumanza patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il Borgo di Castel del Monte e la sua storia sono indissolubilmente legati alla pratica della transumanza. Da essa derivano i fasti e le ricchezze che ancora oggi ammiriamo. La vicinanza alla piana di Campo Imperatore con i suoi pascoli d’alta quota ha concesso a Castel del Monte e ai suoi pastori di raccontarsi con un ruolo di primo piano nella storia secolare di questa antica tradizione migratoria. Castel del Monte è ormai riconosciuto come Capitale della Transumanza", conclude Mucciante.