Perdonanza 2020, prosegue il cammino del Fuoco del Morrone: stasera l'arrivo a Onna

Il Fuoco del Morrone entrerà oggi nel territorio comunale dell’Aquila. Dopo il percorso mattutino e del primo pomeriggio, farà una breve sosta alle 20.30 al bivio Monticchio-Onna, proveniente da Fossa, dove arriverà alle 19. Alle 21 sarà poi a Onna, dove la fiaccola sarà trasportata a piedi fino alla chiesa di San Pietro Apostolo.

Da Onna il Fuoco del Morrone ripartirà domani, sabato 22 agosto, alle 16.30 e alle 17 passerà per il Progetto Case di Paganica, proseguendo poi per la chiesetta di S. Pietro Celestino a Pescomaggiore, recentemente restaurata, e dove è custodita una reliquia del Santo. Lì è prevista una sosta con cerimonia religiosa.

Alle 21,30 la fiaccola concluderà il suo settimo giorno di cammino a Paganica, con accensione fiaccola alla Villa Comunale.

Il Fuoco del Morrone è partito domenica 16 agosto dall’Eremo di Sant’Onofrio (Sulmona) per raggiungere L’Aquila il 23 agosto, quando sarà consegnata nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi che, al piazzale di Collemaggio, accenderà il tripode della pace, dando il via alle celebrazioni della 726esima Perdonanza celestiniana. Il tragitto del Fuoco ripercorre l’itinerario che l’eremita Pietro Angelerio affrontò dalla badia morronese, alla fine di agosto del 1294, per arrivare all’Aquila e vestire le insegne da Papa (con il nome di Celestino V), dopo la proclamazione avvenuta nel conclave di Perugia del 5 luglio.