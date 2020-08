Perdonanza Celestiniana, non ancora sciolti i nodi su misure di sicurezza e numero di spettatori che potranno partecipare agli eventi

A poco più di 48 ore dalla accensione del Tripode che segnerà l'inizio della 726esima edizione della Perdonanza Celestiniana, la prima dopo il riconoscimento dell'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, c'è ancora incertezza sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni.

Ieri, è stato reso noto che per partecipare agli eventi, l'apertura del 23 agosto e quelli dei giorni successivi, sarà necessaria la prenotazione on line all’indirizzo che sarà raggiungibile attraverso un link posto sulla pagina iniziale del sito della Perdonanza, www.perdonanza-celestiniana.it, e nella pagina riservata al programma http://www.perdonanza-celestiniana.it/it/programma-perdonanza-celestiniana.html, 48 ore prima di ciascuno spettacolo.

Per il 23, dunque, il link sarà attivato dalle 18 di oggi, venerdì 21 agosto.

Alla Villa Comunale e a piazza Duomo saranno allestiti due mega schermi con posti a sedere (250 alla villa, 670 a piazza Duomo) e anche in questo caso occorrerà la prenotazione tramite lo stesso indirizzo internet. Per assistere all’evento a Collemaggio di domenica 23 il costo è di 10 euro; i posti a piazza Duomo e alla villa comunale sono invece gratuiti. Accesso gratuito anche a Collemaggio per i diversamente abili che potranno prenotare sia on line che attraverso l’infopoint di piazza Battaglione degli Alpini.

Stamane si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa, convocata in tutta fretta nella tarda serata di ieri, per spiegare i dettagli e i particolari relativi agli ingressi e alle misure di sicurezza; tuttavia, l'appuntamento è stato rinviato all'ultimo momento: "sarà data comunicazione della nuova convocazione il prima possibile", è stato assicurato.

Non sono state spiegate le ragioni del rinvio: è lecito pensare, però, che non sia stato ancora sciolto il nodo sul numero di spettatori che potranno assistere agli eventi in cartellone.

Come noto, le indicazioni del Governo fissano in 1000 il numero massimo di persone che possono assistere a spettacoli all'aperto con il dovuto distanziamento sociale; il Comune dell'Aquila, in queste ore, ha avviato un'interlocuzione con la Prefettura avanzando richiesta alla Regione di emanare un provvedimento finalizzato alla concessione di una deroga così da consentire una maggiore fruibilità, con la possibilità di arrivare fino a 4000 spettatori.

"Il governo il 7 agosto, lo stesso giorno in cui abbiamo presentato il programma della Perdonanza, ha emanato un nuovo Dpcm e il 16 c'è stata l'ordinanza del ministero della Salute: alla luce di queste norme, che hanno fornito nuove regole per il contrasto e contenimento del virus, è stato necessario adeguare i piani di sicurezza obbligatori per lo svolgimento delle iniziative pubbliche", ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi sulle pagine del Messaggero. "Contestualmente, già da alcuni giorni, abbiamo chiesto alla Regione di emanare un provvedimento finalizzato alla concessione di una deroga, così come accaduto in Veneto per le esibizioni all'Arena di Verona o in Emilia Romagna e nelle Marche per gli eventi sportivi".

Evidentemente, la deroga non è ancora arrivata. E a questo punto, chissà se arriverà. Non solo: vanno perfezionati anche i provvedimenti per garantire che il corteo storico e, soprattutto, il rito del passaggio sotto la Porta Santa, possano svolgersi in piena sicurezza.

E' chiaro che consentire a soli 1000 spettatori di partecipare agli eventi, tra seggiole riservate alle autorità, ai consiglieri comunali e provinciali, alle categorie protette e così via, significherebbe poter mettere a disposizione pochi biglietti; un problema economico, prima di tutto, se è vero che i tagliandi sono a pagamento e la vendita dovrebbe aiutare a far quadrare i conti ma, prima ancora, sociale, considerato che la Festa del Perdono è, da sempre, una manifestazione di popolo e, così, verrebbe invece "riservata" a pochi. D'altra parte, i numeri dell'epidemia non lasciano affatto tranquilli, con la curva dei contagi in veloce risalita e l'indice di contagiosità della nostra Regione che si attesta tra i più alti d'Italia: non è un caso che eventi importanti come il Palio di Siena o la Giostra cavalleresca di Sulmona, per fare i primi esempi che ci vengono in mente, siano stati cancellati.

Tra qualche ora dovrebbero arrivare indicazioni più chiare; intanto non resta che attendere ulteriori disposizioni.