Perdonanza 2020, l'artista Ciccozzi espone in centro storico

Giancarlo Ciccozzi, affermato artista aquilano di livello internazionale espone puntualmente, come ogni anno, per la Perdonanza Celestinana. Le location individuate sono due: Palazzo Ciolina nei pressi dei “quattro cantoni” e Palazzo Ciccozzi, in via Indipendenza (traversa di piazza Duomo).

Le opere esposte fanno parte della serie “Trasposizioni”, delle “Terre e Malte” e dei “Carte antiche”, serie prodotte dall’artista aquilano in questi ultimi due anni. La mostra, già inaugurata nel mese di luglio, continuerà per tutta la durata della Perdonanza Celestiniana fino ad arrivare ai giorni del Festival Jazz di settembre.

Ciccozzi, sempre originale, riflessivo e emozionante sembra voler riassumere in questa mostra la sua intera vicenda artistica e umana. L’attuale mostra “diffusa” è stata organizzata nonostante le limitazioni dovute al covid19, sostituendo l’apertura prevista a palazzo dell’Emiciclo con la presenza del prof. Vittorio Sgarbi.

Ad oggi, sono tanti i successi di Ciccozzi nel campo dell’arte informale: un periodo artistico pieno zeppo di esposizioni e riconoscimenti internazionali. A Novembre, Ciccozzi è stato invitato ad esporre al rinomato Premio Sulmona, per poi presenziare a Salerno e in Versilia. La mostra di Ciccozzi all’Emiciclo curata dal prof. Vittoro Sgarbi, è stata rimandata al prossimo anno.