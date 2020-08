Perdonanza: sold out le tre serate di “La notte del gran rifiuto”. Pomeridiana dello spettacolo di Errico Centofanti

E’ stata programmata un’ulteriore replica dello spettacolo “La notte del gran rifiuto”, di Errico Centofanti, prodotto dalla Compagnia della Contessa in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo (Tsa), per la regia di Fabrizio Pompei.

Le tre serate previste dal programma della 726esima Perdonanza, oggi, domani e mercoledì sera, hanno infatti registrato il tutto esaurito sulla piattaforma on line per l’acquisizione dei posti. Per questa ragione, gli organizzatori hanno previsto una pomeridiana in programma dopodomani, mercoledì 26 agosto, alle 17.30, sempre al ridotto del teatro comunale. Anche in questo caso, per prenotare il posto – gratuito – occorrerà prenotarsi attraverso la piattaforma eventbrite, raggiungibile dal link situato nella pagina iniziale del sito internet della Perdonanza, www.perdonanza-celestiniana.it.

La piattaforma per la prenotazione è attiva dalle 17 di oggi.

Il lavoro del fondatore della Perdonanza moderna, Errico Centofanti, racconta cosa accadde la notte del tra il 12 e il 13 dicembre 1294, poche ore prima delle dimissioni di Papa Celestino V.