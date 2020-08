Martedì 25 agosto, all'Aquila, alle 18:30, nell'ambito dell'evento "Aperitivo in Musica", a Porta Branconia, in viale Duca degli Abruzzi, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica di Giulia Pignataro "Wild wild west".

L'esposizione, la seconda personale dell'autrice, è incentrata su un viaggio on the road di 6000 km fatto in solitaria nell'ovest degli Stati Uniti.

La mostra è visitabile dal 25 al 30 agosto.