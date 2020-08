"Luce": il video sull'Abruzzo del regista aquilano Luke Anthon

Si chiama "Luce" il video sull'Abruzzo realizzato dal regista aquilano Luke Anthon, al secolo Luca Antonetti, regista aquilano, in compagnia della ballerina di Taiwan Koko Rea.

“É durante i nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce" afferma il regista “Luce” è un progetto che nasce dalla voglia di sperimentare nuove forme di armonia e di danza. La ballerina Taiwanese Koko Rea, in questa performance artistica, concentra tutta la sua energia del movimento, cercando di raccontare attraverso movimenti del corpo e usando il concetto di Luce. Non a caso il video apre al tramonto e si conclude all’alba. La coreografia di danza del progetto “Luce” è basata su una danza denominata Waacking. Con movimenti armoniosi delle sole braccia, si esprime la storia che si vuol raccontare.

“Per me “luce” è come le luci di Natale, colori diversi che hanno significati diversi nella vita. La luce, che illumina sempre il nostro cammino in diversi modi”, racconta Koko, al regista, parlando del progetto, davanti ad un caffè. Questo interessante concetto, ha risvegliato in me, il desiderio di raccontare la mia terra, bagnata solo di luce naturale, per risvegliare dentro lo spettatore, che guarda i meravigliosi paesaggi Abruzzesi e questa interessante coreografia, il concetto che “la prima creatura di Dio fu la luce”.

L’unico scopo dell’esistenza umana è di accendere una luce nell’oscurità della nostra vita diceva Gustav Jung e questo per me che lavoro con la luce, è un pensiero giusto e sacrosanto. Essere un manipolatore di Luce può significare portare chi guarda in un altro contesto, in un’altra dimensione, quella della riflessione interiore. Tra le location utilizzate c’è il meraviglioso castello di Rocca Calscio, già protagonista di altri film di successo, il lago di Campotosto e le nostre coste marine. Tutto il progetto, per scelta stilistica, è stato realizzato con le più moderne tecnologie presenti ad oggi sul mercato, trovate la vostra luce”, conclude il regista.