Alinalab con Pollock al Parco del Castello: il 28 agosto laboratorio di pittura per bambini

Venerdì 28 agosto il dripping di Jackson Pollock sarà protagonista di un laboratorio di pittura per bambini. I partecipanti sperimenteranno un nuovo modo di dipingere con la tecnica dell’action painting, nella quale il colore viene lanciato sulla tela. Ispirandosi al personaggio di Alina, la bambina con la passione dell'arte protagonista della collana di libri per ragazzi (CNI Editore) "Le avventure di Aline", ogni bambino potrà dipingere e ceare nuove storie lanciando il colore a base d'acqua su un foglio della misura di 1 metro per 1 metro. Tutto il materiale sarà fornito dall'organizzazione.

L'evento, realizzato nell'ambito della Perdonanza, si svolgerà dalle 16 alle 17.30 al Parco del Castello a L'Aquila, una location che ha saputo restiture al pubblico lo splendore di un tempo perduto, ma ora ritrovato, grazie a recenti interventi di restauro e di iniziative culturali ad alto tasso di interazione.

L'iniziativa è promossa da AlinaLab, un progetto di Marina Rivera, grafica e illustratrice e ideatrice della collana "Le avventure di Alina". Ha curato progetti per bambini nell’ambito della comunicazione editoriale e svolge un’intensa attività di didattica per scuole, biblioteche, centri culturali e librerie per ragazzi in Italia e Argentina. Ha ideato giochi, mappe, manifesti e quaderni per trasmettere ai bambini i valori dell’intercultura, dei diritti dell’infanzia e del rispetto per l’ambiente.

Il costo del laboratorio è di 11 euro a bambino. Numero massimo di partecipati al laboratorio: 15 persone.

Qui il link per acquistare il biglietto e prenotarsi all'evento.

Evento a cura di Marina Rivera e libreria Stella degli Elfi.