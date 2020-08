"Once upon a time L'Aquila": a palazzo Cipolloni-Cannella spettacolo sulla storia della fondazione della città

Musica, canto corale e immagini per raccontare la storia della fondazione dell’Aquila.

E’ lo spettacolo “Once upon a time L’Aquila”, ideato e prodotto dall’associazione musicale Concentus Serafino Aquilano, che si terrà questa sera nel cortile di Palazzo Cipolloni Cannella alle 21:45, in una data già da tutto esaurito.

L’evento, finanziato con i fondi Restart, è stato presentato a Palazzo Fibbioni da Eulalia Caterina Rosati e Manlio Fabrizi, rispettivamente presidente e direttore artistico del Concentus Serafino Aquilano nonché autori dei testi e delle musiche; dal regista Giuseppe Tandoi, che ha curato la parte video della messa in scena, e dal vice sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele.

Tratto da un libro del Settecento scritto da Carlo Franchi – avvocato aquilano che visse a Napoli – lo spettacolo racconta, mescolando storia e fiaba, l’origine della città dell’Aquila che, secondo lo stesso Franchi, fu voluta dall’imperatore Federico II.

Sul palco saliranno gli attori Domenico Capanna, Leone Di Gaetano, Claudio Marchione, Antonia Renzella mentre le parti musicali saranno eseguite da Diana Pettinelli, Marta Vitaliani, Tonino Ieie e Michela D’Amore.

Nel rispetto delle norme Covid, l’ingresso è limitato. Per informazioni sulla disponibilità di posti liberi scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.