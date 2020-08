Perdonanza, presentati i nuovi abiti dei Bandierai dei Quattro Quarti

Nuovi abiti e gioielli per i Bandierai dei Quattro Quarti. L'iniziativa, presentata questa mattina nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, rientra in un progetto più ampio di valorizzazione e promozione dei simboli e delle tradizioni della nostra città, con l'obiettivo ultimo di creare un marchio con finalità commerciali e di marketing.

"E' un progetto a cui abbiamo lavorato più di un anno. La realizzazione degli abiti e dei gioielli ha richiesto un grande lavoro di ricerca storica e ha visto la collaborazione di molti professionisti" ha spiegato Luca De Meo, presidente dell'associazione Quattro Quarti che ha promosso l'iniziativa.

Tanti i professionisti che hanno collaborato al progetto. A realizzare gli abiti medievali per le Dame dei Quarti fondatori, Francesca Di Censo, che attraverso lo studio delle iconografie del 1200, ha riprodotto i vestiti in velluto e in damasco. Ad accompagnare gli abiti, quattro scudi realizzati dallo scultore e docente dell'Accademia di Belle Arti Pasquale Liberatore. I gioielli, ispirati alle grafiche delle bandiere dell'associazione, sono stati ideati da Carlotta Di Meo e realizzati dal gioielliere aquilano Ugo Matropietro.