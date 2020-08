Perdonanza, il programma del 27 agosto: Enrico Ruggeri a piazza Duomo, presentazione della Croce del Perdono

Sarà presentata giovedì 27 agosto alle 18, alla basilica di Santa Maria di Collemaggio, la Croce del Perdono.

Per il ventunesimo anno l’artista aquilana Laura Caliendo ha realizzato la croce in questione, che sarà condotta dalla Dama della Croce (quest’anno impersonata da Angela Marrone) e che il Cardinale Matteo Zuppi indosserà il 28 agosto in occasione dell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Interverrà il vescovo di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli.

“L’Aquila da cantare” è invece lo spettacolo che si terrà alle 21.30 a piazza Duomo. Una serata che vedrà protagonisti gruppi musicali locali, artisti, performer di ogni genere e in chiusura lo straordinario Enrico Ruggeri. E’ possibile ancora prenotare i posti, collegandosi alla piattaforma eventbrite dal link posto nella prima pagina del sito della Perdonanza, www.perdonanza-celestiniana.it. Il costo del biglietto è di 5 euro (gratis, ma comunque da prenotare, il posto per i disabili).

In proposito, sono ancora disponibili i posti da 15 e 10 euro per assistere al concerto dell’orchestra del compianto Ennio Morricone diretta dal figlio Andrea Morricone di domenica 30 agosto al piazzale di Collemaggio (esauriti i posti delle prime file). Sono altresì disponibili i posti gratuiti davanti ai maxi schermi della villa comunale e di piazza Duomo. Anche in questo caso, tutti i posti per i diversamente abili sono gratuiti, da prenotare.

Tra gli altri appuntamenti nel programma di domani, 27 agosto, della Perdonanza Celestiniana, Signum, Le croci del perdono di Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio, a Palazzo Manieri, mostra aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21; Il Tempo 2018/2020, Mostra Personale di Pittura dell’Artista Marco Tullio Cicerone dalle 10 alle 13 e dalle16 alle 20 a Palazzo Cappa; L'arte contemporanea di Giancarlo Ciccozzi, mostra di arte contemporanea di Giancarlo Ciccozzi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23 a Palazzo Ciolina e Palazzo Ciccozzi; Fotografia e Polizia di Stato - I poliziotti fotografi immortalano le bellezze della provincia dell'Aquila, esposizione di immagini fotografiche, alcune delle quali realizzate dal fotografo Roberto Grillo, a testimonianza del forte legame tra la polizia di stato e la cittadinanza aquilana, a cura della Questura di L’Aquila - Divisione Gabinetto, al cortile di Palazzo Cipolloni in corso Vittorio Emanuele; Il Donatello di Victor Perez, allestimento scenografico che accoglierà l’esposizione della statuetta del David di Donatello che il regista, effettista e attore spagnolo Victor Perez ha vinto nel 2019 nella categoria Migliori effetti speciali visivi per il film “Il ragazzo invisibile - Seconda generazione” di Gabriele Salvatores. Insieme ad immagini e videoproiezioni, il visitatore potrà rivivere l’emozione della cerimonia di premiazione che si è svolta il 27 marzo 2019 a Roma. Il maestro Victor Perez ha studiato a L’Aquila dove è tornato per aprire il suo studio di produzione, dopo aver vissuto a Londra per diversi anni.

L’iniziativa è a cura del Centro Archivio Cinematografico e si terrà a corso Vittorio Emanuele, angolo con via Pizzodoca; Adozione Pigotte, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19, punto Uunicef piazza Duomo – e negozio in via dei Giardini n. 10. Si tratta di un mercato benefico per l’adozione pigotte tradizionali e pigotte confezionate con i costumi della perdonanza celestiniana realizzate dai detenuti della casa di reclusione di Sulmona e dalle volontarie. A cura di Unicef - Comitato Provinciale dell’Aquila.

Giovedì, inoltre, sarà possibile visitare lo storico palazzo Pica Alfieri, grazie al maestro Fabrizio Pica Alfieri (ore 17). Alle 16, alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, La città dello sprito e il suo tempio. La rinascita della Fenice. Si tratta di una guida in versi in cui è la città dell’Aquila a presentarsi, conducendo il visitatore attraverso 7 luoghi simbolo della città per pervenire a S. Maria di Collemaggio. Gli attori Tiziana Gioia e Alessandro Coccoli daranno voce ai personaggi e la recitazione sarà accompagnata da proiezione di immagini della città. A cura dell’Associazione Panta Rei.

Sempre giovedì consegna premio "La croce di Celestino V all’ordine dei Medici dell’Aquila, a cura di Lions Club L’Aquila. La cerimonia è prevista all’Auditorium del Parco, alle 18.

Tutti gli altri eventi sono riportati nel programma della Perdonanza, a questo indirizzo http://www.perdonanza-celestiniana.it/it/programma-perdonanza-celestiniana.html.