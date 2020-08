Alle Pagliare di Tione un giornata di convegni, yoga, artigianato e degustazioni

Sabato 29 agosto, alle Pagliare di Tione (AQ), si svolgerà l'evento "Il tempo delle Pagliare di Tione" organizzato dall'associazione culturale "Il melo di nonno Dario" con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo.

Il programma dell'evento

- ore 09:30 - 11:00

Lezione di Yoga Hatha vinyasa, a cura della scuola Vriksha Yoga - maestra Giorgia Fiorenza



- ore 11:00 - 12:00

Passeggiata nel borgo delle Pagliare di Tione, a cura dell'Ass.ne Culturale "Il melo di nonno Dario"

- ore 12:00 - 13:00

Convegno: "Il tempo delle Pagliare di Tione".

Interverranno Roberto Santangelo - Vice Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo; Mauro Febbo, assessore regionalew Attività Produttive, Turismo e Cultura; Tullio Camilli - Sindaco del Comune di Tione degli Abruzzo; Igino Chiuchiarelli, Commissario del Parco Regionale Sirente Velino; Francesco D'Amore - Presidente della Comunità Parco Regionale Sirente Velino; Rita Salvatore, Condotta Presidio Slow Food dell'Aquila; Fabio Panella, presidente associazione culturale "Il melo di nonno Dario". Modera il convegno la giornalista Silvia Santucci.

- ore 13:00 - 15:30

Degustazione di prodotti tipici a km zero

- ore 17:15 - 19:00

Laboratorio artigianale: realizzare una candela a cura del laboratorio Art-House Candle - Fabrizio D'Eramo

- ore 19:00 - 20:00

Concerto al tramonto con il maestro Fabrizio De Melis

L'evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione entro il 28/08/2020 al numero 3389060073, per ogni singola attività. "Prenotando la degustazione di prodotti tipici" fa sapere l'associazione Il melo di nonno Dario "ci si dovrà presentare all'info point alle Pagliare di Tione entro le ore 12 per ricevere il biglietto di accesso all'area degustazione e confermare la propria prenotazione. In caso contrario la prenotazione verrà annullata. Si richiede di rispettare gentilmente le normative anticovid-19 ed indossare la mascherina".