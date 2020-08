Riapre l'aula studio a Casematte, Link L'Aquila: "Rivendichiamo spazi di conoscenza e socialità"

Da martedì 1 settembre torna attiva a L'Aquila l'aula studio presso CaseMatte, frutto di un lavoro di rete tra Link L'Aquila - Studenti Indipendenti e CaseMatte stessa.

L'aula studio, che già durante i primi mesi estivi si era fatta luogo alternativo di socialità e conoscenza, si riattiva con l'avvicinarsi della sessione autunnale e dell'inizio dell'esperienza universitaria per le matricole, in un periodo di crisi in cui, a causa dell'emergenza covid-19, il futuro delle università e delle loro aule studio rimane altamente incerto.

Quest'esperienza nasce, inoltre, dall'esigenza di ricostruire dal basso il tessuto sociale della nostra città, distrutto dal sisma del 2009 e mai riportato in vita da una ricostruzione che non ha mai dato priorità alla formazione, alla conoscenza e alla socialità.

L'aula studio sarà aperta, garantendo il pieno rispetto delle norme anti-covid vigenti, nei seguenti giorni e orari: