Jazz italiano per le terre del sisma, aperte le prenotazioni per i concerti

Sono state aperte le prenotazioni per assistere ai concerti della nuova edizione del “Jazz italiano per le terre del sisma", in programma il 5 e 6 settembre all'Aquila e giunta ormai alla sesta edizione.

Come di consueto, gli spettacoli saranno ospitati in vari spazi della città (dalla Fontana delle 99 Cannelle a Piazza Duomo, dalla Casa dello Studente a Piazza Chiarino, dal Parco del Castello a Piazza Palazzo, solo per citarne alcuni) e saranno a ingresso libero, ma per rispettare le normative anti-Covid sarà necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/o/il-jazz-italiano-per-le-terre-del-sisma-30955315945 (in continuo aggiornamento).

"La prenotazione del biglietto" comunicano gli organizzatori del festival "ha la funzione di autocerficazione (ai fini delle attività di prevenzione del Covid), pertanto si invitano gli spettatori a presentarsi all’ingresso in tempo utile per consentire i necessari controlli (prenotazione digitale o stampata su carta, documento d'identità) e, durante l’evento, si chiede di mantenere il distanziamento sociale. Ulteriori dettagli sulle norme anti-Covid da seguire sono contenute nel biglietto di prenotazione dei singoli eventi".

Jazz italiano per le terre del sisma è una manifestazione promossa da Mibact – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e dal Comune dell’Aquila all’interno del Programma Restart (“Progetto sostenuto con fondi Restart - Sviluppo delle potenzialità culturali ai sensi della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49”), sostenuta dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Camerino, Fiastra, Norcia, Usssita e da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in qualità di main sponsor, con il supporto di Nuovoimaie e organizzata dalla Federazione con il coordinamento dell’Associazione I-Jazz e il contributo di Casa del Jazz e il contributo tecnico di Cafim.

Programma sabato 5 settembre - https://www.italiajazz.it/eventi/il-jazz-italiano-le-terre-del-sisma-5-settembre

Programma domenica 6 settembre - https://www.italiajazz.it/eventi/il-jazz-italiano-le-terre-del-sisma-6-settembre