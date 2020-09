Il Premio Campiello torna in Abruzzo: Remo Rapino vince la 58esima edizione

Il Premio Campiello torna in Abruzzo.

A sorpresa, ad aggiudicarsi la 58esima edizione del prestigioso riconoscimento è stato Remo Rapino, 69 anni, già docente di filosofia, originario di Casalanguida (Chieti) e residente a Lanciano, per il magnifico libro "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio".

Rapino ha ottenuto 92 voti battendo Sandro Frizziero, giunto secondo con "Sommersione"; i rumors della vigilia davano favoriti Francesco Guccini (arrivato quarto) e Patrizia Cavalli (classificatasi al quinto posto).

Selezionati dalla giuria dei letterati presieduta da Paolo Mieli, i cinque libri finalisti sono stati votati dalla giuria popolare formata da 300 lettori.

Giusto tre anni fa, Donatella Di Pietrantonio aveva vinto l'edizione numero 55 del Premio Campiello con "L'Arminuta".

Rapino nel suo romanzo, edito da Minimum Fax, attraversa parte della storia italiana raccontando di un uomo considerato il matto del Paese, ma che ha alle spalle un'esistenza segnata dalla fabbrica, dal manicomio e dalla crudeltà della guerra. "Non me lo aspettavo. Sono davvero felice, e anche Liborio lo è. Questo per me è stato come un viaggio, durante il quale ho conosciuto tanti amici e provato molti sentimenti. Incontrare il candidato Guccini mi ha ricordato le canzoni dei miei vent'anni", le parole dello scrittore al momento di ritirare il premio.

Per la prima volta la cerimonia, condotta da Cristina Parodi e dedicata alla memoria di Philippe Daverio, si è tenuta all'aperto in piazza San Marco a Venezia, davanti a un pubblico di 1400 invitati. "Essere qui non era scontato. Siamo forse nella più bella piazza del mondo, stasera anche simbolo di valori importanti come coesione, scambio, socialità, appartenenza" ha detto Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello.

Il Premio Fondazione Campiello alla carriera è stato assegnato allo scrittore Alessandro Baricco; Michela Panichi, napoletana di vent'anni, ha vinto invece il Campiello Giovani con il racconto "Meduse", mentre Veronica Galletta è stata premiata nella categoria opera prima per "Le isole di Norman" (Italo Svevo).